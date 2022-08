Oscar Branzani ha un nuovo amore dopo Uomini e donne?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Uomini e donne, Oscar Branzani ha una nuova fiamma?

Ha tenuto un low-profile sulla sua vita privata nonostante sia stato al trono di Uomini e donne, dove ha raggiunto la popolarità avviando una lovestory con la sua scelta, e ora sembra che Oscar Branzani abbia deciso di “venire allo scoperto”. L’ex tronista e compagno di trono classico a Uomini e donne chiudeva la sua ricerca dell’amore in TV scegliendo Eleonora Rocchini e la loro lovestory é durata 4 anni, dopodiché se l’ex corteggiatrice ha fatto sapere di aver avviato una lovestory con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar Branzani, quest’ultimo invece non ha mai fatto luce su un un nuovo amore, nonostante il gossip gli attribuisse diverse fiamme.

Tuttavia, in queste ore Oscar Branzani mostra la sua mano avvinghiata a quella di una misteriosa donna, tra le nuove Instagram stories: che lui possa aver ritrovato l’amore finalmente? A svelare l’identità della presunta nuova fiamma dell’ex tronista ci pensa il sito web d’informazione Very Inutil People. Secondo il beninformato la donna misteriosa immortalatasi al fianco di Oscar Branzani avrebbe il nome di Alexia Cotruta: c’é chi sostiene che sia rumena e che viva in Sardegna e chi invece fa sapere che sia moldava e viva a Padova.

Com’è diventato popolare negli ann, Oscar Branzan

Ancor prima di raggiungere la popolarità al trono classico di Uomini e donne, Oscar Branzani si era fatto conoscere per la sua inconfondibile personalità in rete e in quanto fidanzato della popolare influencer Chiara Biasi, un importante risvolto nella vita del giovane che lo ha portato ad aggiudicarsi un trono alla corte di Uomini e donne, il format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Nel frattempo, si attende conferma o smentita del gossip circolante in rete sulla nuova fiamma di Oscar Branzani, ovviamente, da parte del diretto interessato si spera.

