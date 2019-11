Oscar Branzani Vs Eleonora Rocchini/ Dalila: “E’ andata a letto con il mio ex”

E alla fine la bomba è esplosa. Per mesi Oscar Branzani non voluto commentare le voci che circolavano su di lui e su un possibile tradimento ai danni di Eleonora Rocchini e lo stesso ha fatto quest’ultima cercando sempre di tenere un velo ben teso sulla fine della loro relazione, ma alla fine la bomba è esplosa e non poteva essere altrimenti. Possiamo dire che i due sono sempre rimasti lontano dai riflettori ma adesso che sono venuti a galla lo hanno fatto sconvolgendo tutti e mettendo in piazza accuse, problemi e persino denunce. In particolare, sembra proprio che le accuse di Eleonora Rocchini abbiano finito per far sbottare prima Dalila Branzani, amica del cuore e “sorella”, e poi il suo ex Oscar Branzani. La bella ex corteggiatrice toscana si era allontanata già da Oscar lasciando intendere che lui l’avesse tradita ma ultimamente, dopo il famoso e terribile incidente, aveva fatto lo stesso con Dalila tanto che le accuse tra i commenti non erano mancate: come mai dopo tanta condivisione Eleonora non era al capezzale di Dalila?

LE ACCUSE DI DALILA BRANZANI AD ELEONORA ROCCHINI

Presto detto. A rivelarlo è stata proprio la bella Branzani che ha rivelato come, mentre lei soffrisse per via della frattura e delle contusioni post incidente, nella stanza accanto due piccioncini tubavano, e di chi si trattava? Proprio di Eleonora Rocchini e dell’ex di Dalila, Nunzio. La Branzani ammette che la loro storia era finita ormai da tempo ma che ancora si vedevano e uscivano insieme e che mai si sarebbe aspettata che proprio quella che riteneva una sorella, colei che ha difeso andando anche contro il suo stesso sangue (Oscar) potesse fare una cosa del genere. Il discorso poi ha preso una piega ancora più inaspettata quando Eleonora ha ammesso tutto rivelando anche che Nunzio ha portato gioia e gentilezza nella sua vita, cose che mancavano da tempo lasciando intendere che Oscar con lei fosse violento: “Mi hai buttato di casa come se fosse solo tua, fuori dall’azienda e da tutto, senza un briciolo di ritegno e oggi ti imploro pubblicamente di smettere. Nella vita si può sbagliare, ma io non mi sono mai spinta oltre non ti ho mai sfiorato, fatto quello che tu facevi quando eravamo fidanzati, mentre ti giuravo amore eterno“.

OSCAR BRANZANI RISPONDE AD ELEONORA ROCCHINI E ANNUNCIA QUERELE

Proprio a questo punto Oscar Branzani ha deciso di rispondere a tono alla sua ex Eleonora Rocchini stufo di sentirsi additare e di venire accusato. Mostrando una serie di messaggi giunti in direct, l’ex tronista di Uomini e donne ha fatto notare come tutti lo stiano accusando di violenza dandogli del mostro. Proprio per questo ha deciso di agire per vie legali etichettando le parole della ex come una diffamazione bella e buona: “Non risponderò a nessuna provocazione, sono diventato un UOMO nel tempo ma davanti a tutta questa diffamazione mi difenderò per vie legali. Una cosa ci tenevo a dirtela. Con quale coraggio ti permetti anche di infangare la mia persona, la stessa persona che ti ha dato tutto ciò che ora hai a disposizione. Mi vergogno di ciò che sei diventata, eri un fiore bellissimo. Ti auguro di ritrovare la tua coscienza e di moderare le tue bugie…abbiamo perso entrambi”. Alla fine, dopo tanta riservatezza, i due hanno chiuso il loro storico rapporto nel peggiore dei modi. Ci sarà un altro capitolo da scrivere?



