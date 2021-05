Oscar De Mejo e Giancarlo Zagni, mariti Alida Valli/ Un musicista Jazz e un regista

Chi è Oscar De Mejo, dal primo marito Alida Valli ebbe 2 figli

Alida Valli è stata l’attrice cinematografica che più di ogni altra fece sognare il pubblico negli anni finali del fascismo. Alida Valli sposò nel 1944, negli Stati Uniti, l’artista e compositore Oscar De Mejo. Ebbero due figli: Carlo, attore scomparso nel 2015, e Larry, musicista jazz. La coppia divorziò otto anni dopo il matrimonio, nel 1952. Autore di musiche per il cinema, De Mejo diventò un pittore famoso in America, dover morì nel 1992 a New York. Degli anni vissuto in America, al fianco del primo marito, Alida Valli ha ricordato anni fa “Ad Hollywood stavo davvero male, non ero libera. Sensazione terribile, ti programmavano tutto. Per poter girare La torre bianca nel ’50 con Glenn Ford ho dovuto tener nascosta la mia maternità. Non volli mai la cittadinanza americana, al contrario di mio marito Oscar De Mejo”, riporta Il Messaggero.

Claudia Napolitano: "I The Jackal mi hanno scelta"/ "Non amo fare progetti..."

Chi è Giancarlo Zagni: il secondo marito di Alida Valli

All’inizio degli anni ’50 Alida Valli è stata legata al musicista Piero Piccioni, figlio del democristiano Attilio Piccioni, principale indiziato del caso Montesi, poi pienamente scagionato. Nel 1954 sul set del film “Senso”, di Luchino Visconti, conobbe Giancarlo Zagni, assistente alla regia. Nello stesso anno si sposarono in Messico. Nel 1956 Zagni fece debuttare Alida Valli in teatro con Tino Buazzelli e Raul Grassilli in “Rosmersholm” di Ibsen, “Gli innocenti” di W. Archibald da Henry James, “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello. Negli anni ’60 il marito diresse la moglie nei film “A la salida” del 1963 e in “Umorismo nero” del 1965. Si lasciarono nel 1969. Giancarlo Zagni è morto il 21 marzo 2013 a Roma, portato via da un male incurabile in meno di un mese.

LEGGI ANCHE:

Alida Valli, diva dei telefoni bianchi, come è morta?/ In povertà nonostante legge Bacchelli..Carla Brunelli, moglie Marino Bartoletti/ Morta in un incidente domestico nel 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA