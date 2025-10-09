Oscar Farinetti ospite di Caterina Balivo: tutto sull'imprenditore

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di oggi, giovedì 9 ottobre, c’è anche Oscar Farinetti. Ma, chi è esattamente il noto imprenditore e scrittore? Oscar è nato il 24 settembre 1954 ad Alba, in Piemonte, in una famiglia già legata al commercio. Difatti, suo padre, Paolo Farinetti, aveva fondato Unieuro, catena di elettronica di consumo. Oscar entra nell’azienda di famiglia nel 1978 e, negli anni, contribuisce alla sua crescita fino a diventare amministratore delegato e presidente. Nel 2003 vende Unieuro a Dixons Retail, usando il ricavato per creare la famosa catena conosciuta con il nome di Eataly, un progetto che unisce ristoranti, mercati e scuole di cucina in un unico spazio.

Il primo negozio apre a Torino nel 2007 e da lì Eataly si espande rapidamente in Italia e all’estero, arrivando in città come New York, Tokyo e Dubai. Successivamente, nel 2019 fonda Green Pea, un centro commerciale dedicato alla sostenibilità e al design ecologico. Farinetti ha scritto anche diversi libri e partecipa spesso a conferenze e dibattiti, parlando di impresa, innovazione e cibo.

Oscar Farinetti ospite a La Volta Buona: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Oscar è sposato con Graziella Defilé dal 1978 e insieme hanno tre figli: Francesco, Nicola e Andrea, i quali collaborano con lui nei vari progetti. La famiglia vive a Novello, vicino a Cuneo, conducendo una vita molto riservata. A questo punto, non resta che seguire la puntata de La Volta Buona per scoprire di più sulla vita e carriera di uno degli imprenditori italiani più noti al mondo.