Oscar Freire scomparso: la notizia sull’ex ciclista

Nella giornata di ieri una notizia ha colpito il mondo dello sport, in particolare quello del ciclismo e quello spagnolo nello specifico, Oscar Freire scomparso è questo quello che è stato riportato e che ha preoccupato numerosi tifosi e appassionati di questo sport che sono stati in apprensione fino alla notizia del ritrovamento del quarantacinquenne spagnolo che nella sua carriera da ciclista ha vinto 3 volte il mondiale su strada.

A lanciare l’allarme è stata la moglie Laura Cobo, con cui Freire ha avuto tre figli, dopo che il marito non aveva fatto ritorno nella sua casa a Torrelavega e non aveva dato notizie di sé da 48 ore.

Oscar Freire era uscito di casa senza documenti né cellulare, abitudine già avuta in passato e che infatti non aveva fatto allarmare la famiglia, dopo qualche ora senza sue notizie però la moglie si è preoccupata anche alla luce di ciò che era successo qualche giorno prima, infatti i due coniugi avevano avuto una discussione forte alla fine della quale Freire avrebbe lasciato un bigliettino nel quale diceva che lei aveva avuto ragione ma che era inutile, non doveva più preoccuparsi e che da quel momento poteva stare tranquilla.

L’ex ciclista aveva poi fatto perdere le sue tracce e senza dare più notizie ai familiari questi erano arrivati a pensare al peggio.

Oscar Freire scomparso: il ritrovamento del campione del mondo

Oscar Freire scomparso ha fatto arrivare la polizia e la famiglia a pensare ad un gesto estremo che sarebbe potuto arrivare anche in conseguenza ad un’altra grande delusione dei giorni scorsi, infatti il tre volte campione del mondo era in lizza per il ruolo di ct della nazionale spagnola di ciclismo, dopo numerose settimane di trattative la federazione aveva preferito a Freire Alejandro Valverde, senza però dare delle vere e proprie motivazioni. “Sono molto deluso, era stata proprio la federazione a contattarmi, ma non ho avuto più risposte sono stato trattato come un burattino”

Dopo qualche ora di ricerca la polizia spagnola ha trovato nel pomeriggio l’auto di Freire ma senza il ciclista di cui comunque non si avevano tracce, fino a che non è stato lui stesso a chiamare la famiglia e avvisare del suo ritorno a casa, permettendo inoltre alle forze dell’ordine di identificare la sua posizione. Sulla vicenda si è poi esposto il fratello dichiarando “C’è stato un malinteso: questa è una questione di famiglia e non deve andare oltre. So che sta bene”