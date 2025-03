Oscar Generale, chi è l’ex compagno di Denny Mendez: la carriera da produttore e manager

Denny Mendez è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo, nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata del talk pomeridiano di Rai 1. Si riaccendono dunque i riflettori sulla vita dell’attrice ed ex modella, dalla lunga carriera tra sfilate e set cinematografici e televisivi sino alla sua vita privata, spesso piombata sotto i riflettori della cronaca rosa. Ora l’ex Miss Italia 1996 è felicemente fidanzata con il nuovo compagno Gerolamo Cangiano, politico e dal 2022 deputato alla Camera per Fratelli d’Italia, ma in passato ha vissuto un’altra importante storia d’amore.

Gerolamo Cangiano, chi è il compagno di Denny Mendez/ Dal primo incontro alla storia d'amore

Denny Mendez ha infatti avuto una lunga relazione con l’ex compagno Oscar Generale, un celebre produttore cinematografico che ha svolto anche il ruolo di manager al fianco di volti noti dello spettacolo e del cinema: tra i suoi primi clienti troviamo Raoul Bova, Asia Argento, Ornella Muti, Claudia Gerini e Giancarlo Giannini. Il grande successo è arrivato non solo in Italia ma anche in America, quando nel 2005 decise di lasciare il nostro Paese per trasferirsi a Los Angeles e aprire la Oscar Generale Productions.

Chi è Denny Mendez e l'amore per la figlia India Nayara/ "Lei è il mio punto di forza, il cerchio della vita"

Denny Mendez e Oscar Generale: 10 anni d’amore sino alla rottura

Denny Mendez e l’ex compagno Oscar Generale si sono conosciuti nel 2012 in occasione del Festival di Cannes; due anni dopo è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet del medesimo Festival, matrimonio che tuttavia alla fine non è mai stato celebrato. Nel 2016 l’attrice e il produttore cinematografico diventano genitori di una bambina, India Nayara, tuttavia dopo 10 anni d’amore la coppia arriva alla separazione nel 2022.

Sebbene le loro strade sentimentali si siano separate ed entrambi abbiano aperto un nuovo capitolo della loro vita, tra i due resta un profondo affetto legato soprattutto alla loro figlia. In un’intervista rilasciata a La volta buona lo scorso anno, l’attrice non aveva approfondito i dettagli della rottura con l’ex compagno ma si era limitata a sottolineare il loro rapporto disteso e sereno: “È finita perché l’amore è finito, ma siamo in ottimi rapporti come genitori”.

Denny Mendez, chi sono i genitori?/ "Non conosco il mio padre biologico, l'ho cercato ma non l'ho trovato"