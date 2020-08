OSCAR GENERALE, FIDANZATO DENNY MENDEZ/ Chi è? Manager e produttore a Hollywood

Non è da tutti ricevere una menzione da Forbes – una delle più importanti riviste statunitensi di economia – nell’ambito della propria attività professionale. Oscar Generale, però, ci è riuscito: il produttore cinematografico, da 6 anni fidanzato ufficiale di Denny Mendez, è stato chiamato a raccontare proprio a Forbes la sua vita ‘da Oscar’ (nomen omen). Il suo segreto per emergere nel mondo del cinema è solo uno: saperci fare. Saper trattare, cioè, con le varie star, mixando all’occasione estro, idee, simpatia e professionalità. La sua ‘gavetta’ come manager – durante la quale ha avuto a che fare, tra gli altri, con Raoul Bova, Claudia Gerini, Ornella Muti e Giancarlo Giannini – gli è servita soprattutto in questo senso, e nel frattempo anche a far ‘circolare’, per così dire, il suo nome negli ambienti giusti. Nel 2005 si lancia nel mercato degli States, subito dopo aver capito che l’Italia non gli basta più. Il grande passo lo compie grazie all’ausilio di un consigliere d’eccezione: Dustin Hoffman. “Mi ha spronato e consigliato di sbarcare in America proprio per le mie qualità lavorative e personali, secondo lui rare negli States”, spiega.

L’approdo a Hollywood di Oscar Generale

“In quegli anni ho lavorato sodo, dormito poco, facendo da tramite tra le celebrity americane e alcuni brand italiani e mondiali, fino a diventare leader nel settore della comunicazione, del product placement e della ricerca di testimonial per campagne e spot nel mondo”. Con queste parole, Oscar Generale riassume la sua ascesa a produttore affermato a partire praticamente da zero, facendosi strada a Hollywood animato dallo stesso sogno che aveva quando era ragazzo: fare cinema. “Oggi – prosegue Oscar – sono principalmente un produttore, anche se continuo a seguire i miei clienti sparsi per il mondo con strategie di marketing sempre nuove, spaziando in progetti di arte, cultura e moda”. Come racconta in quest’intervista del 2018, Generale vanta contatti diretti con quasi tutti i principali attori americani, da John Travolta a Andy Garcia passando per Morgan Freeman e Nicolas Cage.

Oscar Generale: progetti per il futuro e il matrimonio con Denny Mendez

L’obiettivo della Oscar Generale Production è di creare studios dove girare circa 25 film all’anno. “Per realizzare questo mio progetto”, racconta, “sto già parlando con vari finanziatori, e valutando due Paesi che mi garantirebbero carta bianca per poter far diventare il loro territorio location di produzioni internazionali”. Quanto invece all’Italia, Oscar Generale ha in mente di tornarci con in mano una grande iniziativa che coinvolga altrettanto ‘grandi’ pilastri del cinema mondiale. “Sarà qualcosa di cui tutti parleranno”, assicura. Nessuna notizia, invece, riguardo al prospettato matrimonio con Denny Mendez, dai più ricordata come la Miss Italia nera del 1996. Nel 2014 la proposta sul red carpet di Cannes, che però, per quanto ne sappiamo, non ha mai avuto seguito.



