Osimhen al Bayern Monaco?/ Calciomercato news, ecco quanto chiede il Napoli

Calciomercato news, le indiscrezioni su Osimhen al Bayern Monaco

Le sorprese non mancano mai durante il calciomercato e per il Napoli potrebbe diventare più di una suggestione la possibilità di cedere Viktor Osimhen al Bayern Monaco da qui alla fine della sessione estiva. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, i bavaresi non si sarebbero ancora tirati indietro dalla corsa all’attaccante, per il quale il patron De Laurentiis avrebbe già richiesto 110 milioni di euro così da convincersi a lasciarlo partire.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Niente da fare per Dybala e Cristiano Ronaldo

Il ritiro precampionato del Napoli comincerà nel weekend e l’allenatore Luciano Spalletti, anche nella passata stagione, ha sempre sottolineato la necessità di poter contare sulla rosa definitiva per il più ampio lasso di tempo, spingendo dunque i dirigenti a trovare un sostituto adeguato per rimpiazzare il nigeriano nell’immediato. Lo scorso anno il ventitreenne nato a Lagos ha saputo collezionare ben 18 reti e 6 assist vincenti in 38 apparizioni complessive con i partenopei.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Navas per la porta, Ounas rimane in bilico

Calciomercato news, Osimhen al Bayern Monaco al posto di Lewandowski

Le chances di vedere Osimhen al Bayern Monaco potrebbero quindi crescere se verrà recapitata un’offerta concreta al Napoli in questi frenetici giorni di calciomercato. Stando ai rumors, i biancorossi avrebbero già stanziato 120 milioni di euro per rimpiazzare Robert Lewandowski, cercato con insistenza dal Barcellona. Il trentatreenne polacco verrebbe dunque sostituito proprio da Osimhen nel Bayern che sgancerebbe subito 100 milioni pur di convincere il Napoli.

LEGGI ANCHE:

Dybala al Napoli?/ Calciomercato news: non solo Inter e Milan, c'è pure De Laurentiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA