Osimhen al Manchester United?/ Calciomercato, al Napoli andrebbe Cristiano Ronaldo

Calciomercato news, clamoroso: Victor Osimhen al Manchester United

Il calciomercato estivo può sempre regalare qualche sorpresa specialmente nella sua parte finale ed in questo senso emerge in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere Victor Osimhen al Manchester United. Già nel mirino dei Red Devils qualche settimana fa, il numero 9 del Napoli fa gola a diverse squadre importanti come ad esempio il Bayern Monaco ma nelle ultime ore si è ipotizzato uno scambio con Cristiano Ronaldo, ancora scontento della situazione vissuta in Inghilterra e sempre desideroso di poter giocare la Champions League anche quest’anno.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, la società inglese, che ha vinto contro il Liverpool dopo aver perso le prime due gare in Premier League, vorrebbe potenziare ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico Ten Hag con acquisti importanti e senza dubbio Osimhen porterebbe goal e qualità in un reparto avanzato che ha faticato parecchio in questo avvio di stagione. Il procuratore Jorge Mendes avrebbe dal canto suo proposto CR7 al Napoli che però sarebbe molto poco propenso a corprire l’ingaggio del portoghese se si pensa alle politiche interne attuate da De Laurentiis, presidente che nel recente passato aveva lasciato intendere di non prendere in considerazione l’arrivo di Ronaldo anche per l’età già avanzata del calciatore.

Per portare Victor Osimhen al Manchester United entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato al Napoli andrebbero anche 100 milioni di euro. Tuttavia, i dirigenti azzurri non avrebbero alcuna intenzione di imbastire la trattativa considerando Osimhen fondamentale per il progetto pure per il tecnico Luciano Spalletti, allenatore che difficilmente accoglierebbe Ronaldo a braccia aperte considerandolo piuttosto come un elemento qualunque della rosa a disposizione.

