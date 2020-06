Osimhen al Napoli?/ Calciomercato, voglia di azzurro ma il Lille chiede 55 milioni

Pubblicità

Victor Osimhen piace molto a tanti club europei, e nella prossima sessione di calciomercato potrebbe arrivare il colpo grosso da parte del Napoli. In questo momento storico il Lille sta producendo talenti in serie, anche più della famosa versione che a sorpresa vinse la Ligue 1 sotto la guida di Rudi Garcia. L’anno scorso i due pezzi pregiati erano in particolare Nicolas Pépé e Rafael Leao: il secondo come ben sappiamo è arrivato nella nostra Serie A e ha anche fatto vedere buone cose con il Milan – sia pure trovando poco spazio – il primo invece è stato cercato a lungo proprio dal Napoli, ad un certo punto sembrava quasi fatta ma poi ad accaparrarsi l’esterno è stato l’Arsenal. Lo stesso Lille ha tra le sue fila il difensore centrale Gabriel Magalhaes che è uno dei prospetti che i partenopei osservano come papabile sostituto di Kalidou Koulibaly; il piatto forte però potrebbe essere Osimhen.

Pubblicità

OSIMHEN AL NAPOLI?

Prima punta che può giocare anche sull’esterno, è nigeriano e questo potrebbe rappresentare un problema di calciomercato: non avendo lo status di extracomunitario, dovrà necessariamente essere valutato insieme ad altri giocatori perché gli slot per i non europei sono limitati. Osimhen con gli altri due giovani passati per Lille non ha mai giocato, a dire il vero: il classe ’98 (ma nato il 29 dicembre) è arrivato nella Ligue 1 francese solo lo scorso agosto, prelevato dallo Charleroi proprio per sostituire Rafael Leao. In Belgio l’attaccante aveva fatto faville, realizzando 12 reti nella regular season per poi esplodere, con 7 marcature in 9 partite, nei playoff per l’Europa League vinti dal suo club. Tra i giovani che si stanno facendo notare in ambito internazionale, lui è sicuramente tra i più in vista: in campionato i gol segnati sono 13, nel girone di Champions League il nigeriano ha segnato 2 volte.

Pubblicità

Ora, a favore del Napoli ci sarebbe il fatto che Osimhen avrebbe già fatto sapere di aver scelto la maglia azzurra come prossima destinazione; il che non significa necessariamente che il calciatore punterebbe i piedi in caso di destinazione diversa, ma certamente che una trattativa che lo portasse a giocare al San Paolo lo soddisferebbe non poco, perché sotto la guida di Gennaro Gattuso l’attaccante sa di poter trovare quello spazio che per esempio non avrebbe al Tottenham, a meno che non venisse venduto Harry Kane (cosa sempre possibile). Peccato che il Lille in questi anni sia divenuto un negozio particolarmente caro: il club francese vuole almeno 55 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, nell’attesa di capire se si possa scendere. Aurelio De Laurentiis per adesso ne offre poco più della metà, indicativamente intorno ai 30: per questo motivo il Napoli tiene aperte altre piste (tra cui quella che conduce a Serdar Azmoun) ma cercherà soprattutto di fare leva sulla volontà del calciatore per provare a strappare uno sconto al presidente del Lille.



© RIPRODUZIONE RISERVATA