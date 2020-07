Osimhen al Napoli, ufficiale/ Al Lille 70 milioni (e bonus) De Laurentiis “Benvenuto”

Victor Osimhen è un calciatore del Napoli, l’affare è ufficiale. Dopo averne parlato per settimane gli azzurri hanno messo le mani sull’attaccante del futuro, con un comunicato uscito sul sito della società. Ad accoglierlo è arrivato anche il benvenuto del Presidente Aurelio De Laurentiis che su Twitter ha scritto in maniera semplice ma efficace “Benvenuto Victor”. Al momento rimane un po’ di mistero sulle cifre visto che gli azzurri non hanno voluto svelare quanto investito per arrivare a prenderlo sebbene si sia parlato a lungo addirittura di oltre 80 milioni (70 più 10 di bonus). Si parla per lui di un contratto di cinque anni. Attaccante classe 1998 arriva dal Lille per prendersi l’eredità di Arkadiusz Milik che probabilmente, arrivati a questo punto, sarà ceduto alla Juventus alla ricerca a sua volta del sostituto di Gonzalo Higuain. Uno strano intreccio dunque che mette in correlazione anche la Juventus con gli azzurri per una nuova stagione dove si spera che in campionato i campani possano tornare a lottare per la parte altissima della classifica.

OSIMHEN AL NAPOLI: RINFORZO PER L’ATTACCO

Ma chi è Victor Osimhen nuovo attaccante del Napoli? L’attaccante nigeriano è nato a Lagos il 29 dicembre del 1998, portato in Europa quando aveva appena 19 anni dal Wolfsburg. In una stagione in Bundesliga non è riuscito a imporsi, giocando 14 partite senza mettere a segno nemmeno una rete. Passa poi allo Charleroi dove lo gira in prestito il Club Bruges. In Pro League gioca per 25 volte, segnando 12 reti. Nella stagione che sta terminando solo ora, causa Covid, il calciatore ha raccolto 27 gettoni di presenza segnando 13 reti. Con la nazionale nigeriana ha già raccolto 10 presenze segnando 4 volte e vincendo con l’Under 17 un mondiale nel 2015, disputato in Cile e con la maggiore una medaglia di Bronzo nella Coppa d’Africa 2019 disputata in Egitto.

