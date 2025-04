OSIMHEN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, UNA POSSIBILITÀ

Quella di Victor Osimhen alla Juventus è una suggestione di calciomercato che si racconta da tempo: da una parte il club bianconero ha sempre avuto interesse per il bomber nigeriano da quando ha iniziato a fare le onde nel Napoli, vincendo anche la classifica marcatori di Serie A (insieme allo scudetto) nel 2022-2023.

Dall’altra parte c’è il rendimento garantito anche con la maglia del Galatasaray e nel mezzo, forse, la suggestione di ripetere con lui quanto accaduto ormai nove anni fa, quando pagando la clausola rescissoria la Juventus si era assicurata Gonzalo Higuain, reduce da tre anni proprio a Napoli. Si può guardare anche questo, la possibilità di uno “screzio”: la possibilità che Osimhen vada alla Juventus è concreta anche perché il nigeriano farà ritorno a Castelvolturno, ufficialmente, in estate e non è affatto detto che resti.

Anzi: come riporta Il Mattino, i piani sarebbero diversi ma bisognerebbe anche far fronte alla clausola rescissoria, già abbassata a 75 milioni di euro (e dunque dimezzata rispetto ai 150 iniziali) ma che potrebbe calare ulteriormente, nel tentativo ovviamente di monetizzare su un attaccante che farebbe gola a parecchie big. Queste dunque le notizie “buone” per la Juventus, che del resto dovrebbe dare il benservito a Dusan Vlahovic (e dunque guadagnare un bel tesoretto, almeno se ci riuscirà) ma sembra pronta anche a non riscattare Randal Kolo Muani (o comunque non rinnovarne il prestito), tornato al gol giusto domenica dopo un’astinenza lunghissima, che ha fatto seguito ad un avvio scoppiettante con la maglia bianconera.

OSIMHEN ALLA JUVENTUS: DUE OSTACOLI

Tuttavia per Osimhen alla Juventus ci sono anche due potenziali ostacoli. Il primo è legato ad Antonio Conte: quanto detto più sopra infatti si riferisce a uno scenario nel quale il tecnico salentino resti a Napoli, già all’inizio della sua esperienza partenopea aveva fatto capire di preferire un altro tipo di attaccante ed è così arrivato il “talismano” Romelu Lukaku.

Invece, con Conte lontano da Napoli, Osimhen potrebbe fare ritorno in squadra ed essere nuovamente l’attaccante titolare: ancor più poi se dovesse avvenire un rientro alla Juventus, perché a quel punto è chiaro che il nome fatto da Conte non sarebbe quello del nigeriano ma, con tutta probabilità, proprio quello di Lukaku che andrebbe a innescare un potenziale valzer di attaccanti.

Il secondo ostacolo di calciomercato per Osimhen alla Juventus è rappresentato proprio dalla clausola rescissoria: De Laurentiis la potrebbe abbassare anche a 60 milioni ma, sempre secondo Il Mattino, questo potrebbe essere valido esclusivamente per l’estero. Osimhen potrebbe coronare il suo sogno di giocare in Premier League o magari essere l’ennesimo calciatore protagonista in Europa che si trasferisce nella Saudi League.

Se invece dovesse arrivare un’offerta dall’Italia, la clausola potrebbe restare la stessa e dunque per acquistare l’attuale bomber del Galatasaray bisognerebbe comunque sborsare 75 milioni. È molto probabile che quello di Osimhen alla Juventus diventi presto un tema caldissimo del prossimo calciomercato, ma forse bisognerà anche aspettare che si componga il puzzle delle panchine…