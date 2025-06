OSIMHEN ALLA JUVENTUS? IL NIGERIANO DICE NO ALL’AL HILAL

Victor Osimhen alla Juventus è un affare di calciomercato ancora concreto: è notizia di poco fa, riportata da Gianluca Di Marzio, che l’attaccante nigeriano abbia deciso di rifiutare la proposta dell’Al Hilal. Osimhen non giocherà alla corte di Simone Inzaghi: sul piatto del Napoli c’era la proposta del pagamento della clausola rescissoria ma lo stesso Osimhen avrebbe bloccato un’operazione che avrebbe fatto comodo alla società partenopea, che avrebbe così incassato un bel tesoretto mettendo fine a una telenovela che dura dalla scorsa estate, quando l’attaccante era andato a giocare in prestito nel Galatasaray.

Ora che Osimhen ha rifiutato l’Al Hilal, le piste restano aperte: ci sono le consuete sirene della Premier League ad attirare il nigeriano, il Chelsea tornato in Premier League potrebbe essere in vantaggio e fare uno sforzo economico ma a dire il vero anche l’Arsenal potrebbe inserirsi nella corsa, mentre appare più defilato il Manchester United che per il suo reparto offensivo ha fatto altre scelte.

Resta però concreta anche la pista che porta alla Juventus: ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane come negli scorsi mesi, i bianconeri alla ricerca di una prima punta di spessore (così da poter aprire anche alla cessione di Dusan Vlahovic) sono sempre stati vigili su Osimhen e ora potrebbero tornare alla carica con questo nuovo scenario di calciomercato.

LA CHIAVE PER IL SÌ DI OSIMHEN ALLA JUVENTUS

Che Victor Osimhen possa andare alla Juventus potrebbe anche dipendere da un altro fattore: ne abbiamo parlato giusto qualche ora fa, Luciano Spalletti è stato esonerato dalla nostra federazione e, una volta allenata l’ultima partita della nostra nazionale (lunedì sera contro la Moldavia) tornerà ufficialmente libero e a disposizione di qualche squadra che lo voglia mettere sotto contratto.

Tra queste abbiamo citato la Juventus: tecnicamente i bianconeri avrebbero deciso di confermare Igor Tudor, ma fino a poche ore fa non sapevano che Spalletti si sarebbe improvvisamente reso disponibile e dunque potrebbero cambiare idea. Dovranno farlo in fretta perché lo stesso Tudor, che intanto allenerà al Mondiale per Club, attende una risposta concreta e la prospettiva c’è.

A quel punto il tecnico di Certaldo potrebbe diventare la chiave per Osimhen alla Juventus: come noto il nigeriano ha vinto lo scudetto sotto la guida di Spalletti e in quel campionato si è laureato capocannoniere della Serie A, dunque l’ipotesi di poter tornare a giocare per un allenatore che ha saputo valorizzarlo al massimo potrebbe essere stuzzicante a questo punto della carriera, anche più di una conferma al Galatasaray che Osimhen vede comunque di buon occhio.

Sono allora giorni e settimane decisive: potrebbe arrivare un ribaltone dalle parti della Continassa, se Spalletti diventerà il nuovo allenatore dei bianconeri possiamo aspettarci un assalto a Osimhen…