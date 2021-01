Osimhen ancora positivo al coronavirus/ Napoli, bomber salterà la finale con la Juve

OSIMHEN ANCORA POSITIVO AL CORONAVIRUS

Brutte notizie in casa Napoli: come riportato dalla stessa società solo ieri sera con un tweet, Victor Osimhen è risultato ancora positivo al coronavirus e a questo punto pare che dovremo attendere forse febbraio prima di rivedere in campo l’attaccante nigeriano. Gattuso e club certo speravano che, vista l’asintomaticità del bomber, bastassero i giorni di isolamento già occorsi per riavere a disposizione un giocatore più che mai fondamentale in questo momento della stagione: era infatti il 31 dicembre quando di ritorno dalla Nigeria, dove aveva passato le festività natalizie e il proprio compleanno (partecipando anche a una festa dove nessuno indossava la mascherina), il bomber era risultato positivo al Covid 19. Subito l’isolamento e nel frattempo il recupero dall’infortunio alla spalla destra, rimediato ancora a novembre: passati i giorni prescritti, un nuovo tampone ed ora la brutta notizia della positività al coronavirus di Osimhen. Un verdetto dunque che preoccupa non poco allenatore e società, privi del bomber nigeriano (arrivato quest’estate dal Lille per 70 milioni di euro) in questo gennaio affollatissimo di impegni cruciali, tra campionato, Coppa Italia e pure la finale di Supercoppa Italiana, prevista contro la Juventus il prossimo 20 gennaio.

OSIMHEN ANCORA POSITIVO: RIENTRA A FEBBRAIO?

Vista l’ultimo aggiornamento dell’ancora positività al coronavirus di Victor Osimhen, i fan del Napoli si chiedono quando potranno rivedere in campo l’attaccante di Mister Gattuso: e purtroppo anche qui le notizie non sono favorevoli. Chiaramente dovremo ancora attendere diversi giorni perchè arrivi il tampone negativo che permetta all’attaccante azzurro di uscire dalla quarantena: in seguito pure il nigeriano dove sottoporsi a esami strumentali per valutare il pieno recupero della spalla destra, infortunata a novembre e successivamente operata: infine per Osimhen si annuncia un lungo periodo di recupero, dove trovare condizione fisica, visto che di fatto è dallo scorso 8 novembre che il giocatore non vede il campo. Certo essendo molto giovane, il bomber potrebbe sorprenderci per la velocità di recupero, ma finché non risulta negativo al covid 19 è difficile fare accurate previsioni. La sensazione però è che Oshimen non tornerà a disposizione di Gennaro Gattuso prima di febbraio e sicuramente non sarà tra i convocati per la finale della Supercoppa Italiana contro la Juventus il prossimo 20 gennaio.

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test in settimana. pic.twitter.com/zPfpwRdxgT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2021





