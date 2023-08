Osimhen, dalla Nigeria: “Accordo con l’Al-Hilal: 40 milioni a stagione”/ Il Napoli: “chiedete a lui…”

Le sirene arabe del calciomercato non lasciano dormire sonni tranquilli neppure alla città dei campioni d’Italia. I tifosi del Napoli vivono ore di attesa, col fiato sospeso, in attesa di capire cosa ne sarà di Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti finito nel mirino dell’Al-Hilal, squadra saudita che come le altre del suo campionato, ha attirato grandi campioni con contratti ultramilionari. Proprio il bomber dei partenopei è l’ultimo nome finito sulla lista della squadra araba, che potrebbe tentare persino De Laurentiis nonostante un mese fa abbia annunciato pubblicamente di non ascoltare richieste al di sotto dei 200 milioni di euro.

Il presidente del Napoli ha messo sul piatto 7 milioni di euro l’anno e potrebbe addirittura pensare ai 10 per l’attaccante. Allo stesso tempo, però, c’è l’Al-Hilal che sarebbe disposto ad offrire a Osimhen un contratto da 40 milioni di euro netti a stagione. E dalla Nigeria, sembrerebbe che l’attaccante abbia già deciso: come riporta Soccernet.ng, portale nigeriano vicino a Osimhen, ci sarebbe già l’accordo tra il numero 9 del Napoli e la società araba.

Garcia: “Osimhen in Arabia? Chiedete a lui”

Osimhen, dunque, sembrerebbe disposto ad accettare l’offerta dell’Al-Hilal. Nonostante l’ok del giocatore, i giochi sarebbero ancora all’inizio: servirà infatti l’offerta giusta per convincere De Laurentiis a vendere il suo talento. Il presidente, come già ricordato, non sembra disposto a scendere sotto una maxi cifra, che lui stesso ha fissato a 200 milioni di euro. Al momento, comunque, non è nei pensieri del club cedere un giocatore centrale nel progetto come Osimhen: difficile, infatti, trovare un sostituto in questo momento, a ridosso dell’inizio del campionato.

Rudi Garcia, tecnico del Victor, quindi chiedete a lui”. A parlare della questione, anche, tecnico del Napoli , dopo l’amichevole contro l’Augsburg: “Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno in Arabia. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono, quindi chiedete a lui”.

