Napoli-Osimhen: un binomio che la scorsa stagione ha fruttato 14 gol e 5 assist in campionato in 27 gettoni. Gol ad inizio campionato ma poi infortunio contro l’Inter nello scontro terribile con Skriniar. Da lì niente Coppa d’Africa, argomento discusso in estate, e rientro nella sfida contro il Bologna. Sfide contro i falsinei, Salernitana a secco di gol ed ecco la gioia: marcatura contro il Venezia. Da lì Victor Osimhen non si è fermato più, colpendo anche Inter (assist), Cagliari, Fiorentina, Sassuolo, Genoa e due volte Verona ed Udinese. Una stagione, al netto delle assenze forzate, che può comunque considerarsi ottima per l’ex Lille.

Al centro di notizie di calciomercato, il nigeriano è sempre di più corteggiato dal Bayern Monaco, orfani di Robert Lewandowski, capace di realizzare 344 gol in 375 gare giocate. Lo stesso attaccante del Napoli, al centro dell’attenzione per via dello screzio con il tecnico Spalletti ieri durante l’allenamento, tanto da esser stato cacciato dall’ex Inter, ha parlato in esclusiva ai colleghi del Corriere dello Sport dei recenti rumors relativi alla sua persona.

OSIMHEN: LE DICHIARAZIONI AL CORRIERE DELLO SPORT

Osimhen, alla domanda su come si sta trovando a giocare a Napoli risponde: “Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso.

Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti“. Sul futuro l’attaccante ha espresso la sua, tranquillizzando, quindi, i tifosi che non vorrebbero assistere ad una nuova cessione dopo gli addii dolorosi di Insigne e Koulibaly: “Io sono al Napoli. E ho grande rispetto per il mio club. Sono solo voci di mercato” continua l’attaccante nigeriano, “Sto bene qui e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. In pochi ci vedono nella corsa scudetto, ma faremo anche molto meglio della scorsa stagione”.

Non solo Napoli squadra, Osimhen spende anche parole d’orgoglio per la città che lo ha accolto al suo arrivo: “Mi piace tutto. Tanto. Quando esco, a piedi o in auto, la gente mi fa sentire veramente importante: mi saluta, mi incita. Una cosa che ho capito di Napoli è che la gente è pazza per il calcio e per la squadra. Il calore e il sostegno sono veramente pazzeschi e non mancano mai: i tifosi ci sono sempre a prescindere da come vanno le cose”. Osimhen continua la lunga intervista scherzando sulla sua velocità, ritenendosi più veloce sia di Rafael Leao, stella del Milan, che del georgiano appena arrivato al Napoli Kvaratskhelia: “Osi o Kvara? Io sono il più veloce della squadra! Anche lui, però, è veloce palla al piede. E’ molto tecnico”. Domanda finale che viene posta sul sogno del giocatore: “Prima di tutto: io sono qui e sono orgoglioso di me stesso. Di dove sono arrivato: ho dovuto ricominciare due volte da zero, poi il Lille mi ha dato un’opportunità ed ora sono a Napoli. Oggi posso fare tutto quello che mi va e mi ritengo un fortunato. Ho già realizzato i miei sogni: il nuovo che verrà sarà come un bonus”.











