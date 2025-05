OSIMHEN RIFIUTA LA JUVENTUS? LO SCENARIO DI CALCIOMERCATO

La notizia di oggi riporta che Victor Osimhen abbia rifiutato la Juventus: lo scrive Il Mattino, sconfessando di fatto quelle che erano le ultime indiscrezioni che volevano invece l’attaccante nigeriano particolarmente interessato ad un futuro a tinte bianconere. In attesa di capire e conoscere gli sviluppi del caso, è bene addentarsi in un affare di calciomercato che potrebbe contrassegnare le prossime settimane: Osimhen è sicuramente uno dei calciatori più appetiti in questa sessione estiva, ancora di proprietà del Napoli ma presumibilmente destinato a non proseguire l’avventura con i partenopei, a meno che ovviamente non si trovi la quadratura del cerchio sulla cessione o arrivi un allenatore che lo voglia mettere al centro del progetto.

Tuttavia, anche solo per questioni di bilancio, Osimhen e il Napoli sono ai saluti: bisogna ragionare innanzitutto in questi termini. Ora, qualora davvero la Juventus abbia ricevuto un rifiuto, quale futuro per lui? Due gli scenari più “immediati”: la permanenza al Galatasaray, con cui tra l’altro ha vinto al primo colpo campionato e Coppa di Turchia (a suon di reti), o la solita Arabia Saudita che gli sta facendo la corte. Probabilmente il Napoli spingerebbe per questa seconda soluzione, ancor più plausibilmente non lui.

Osimhen non ha ancora 27 anni e, da quando ha lasciato il Wolfsburg nel 2018, ha segnato qualcosa come 150 gol in 209 partite, esplodendo in particolar modo a Napoli e nella stagione al Galatasaray. Come dire: è un attaccante che ha ancora parecchio da dare al calcio europeo, e che sarebbe un acclarato titolare in quasi tutte le grandi squadre che si approcceranno alla Champions League o, a maggior ragione, giocheranno le coppe europee. Noi ci sentiamo di dire che la pista Juventus sia ancora del tutto valida, ma è vero che il calciomercato potrebbe spingere il nigeriano verso altri lidi.

I RED DEVILS E UN DUELLO “CLASICO”

Quali sarebbero allora le altre destinazioni per Victor Osimhen? La prima, in termini generali, è sicuramente la Premier League che ha la forza d’urto per pagare la clausola rescissoria posta dal Napoli: sono 75 milioni di euro, validi solo per il calciomercato estero (in caso contrario, con la Serie A si andrebbe alla trattativa). Le squadre nello specifico? Sicuramente il Manchester United che potrebbe liberarsi di Rasmus Hojlund (occhio sempre alla Juventus) e magari Joshua Zirkzee, ma anche il Chelsea – anche se Nicolas Jackson è cresciuto – l’Arsenal che ha giocato praticamente sempre senza centravanti.

Insomma, le solite note: con l’aggiunta del Newcastle, soprattutto se dovesse arrivare in Champions League e perdere Alexander Isak, un altro che avrà parecchie offerte sul tavolo. L’altra suggestione invece arriva dalla Liga: qui si profilerebbe un Clasico anche di calciomercato, perché il Real Madrid lo aveva cercato anche in passato e sogna di affiancarlo a Kylian Mbappé, certamente almeno all’inizio sarebbe un problema trovargli spazio perché almeno Rodrygo sarebbe destinato alla panchina, con buona pace degli equilibri che però da queste parti sono sempre un tema marginale o secondario.

Allo stesso modo a Barcellona, e lo abbiamo visto nella sciagurata semifinale di Champions League: ora, i blaugrana in attacco hanno un certo Robert Lewandowski che però viaggia spedito verso i 37 anni, ancora capace di incidere (99 gol in tre stagioni) ma anche inevitabilmente sul viale del tramonto. Difficile pensare che nell’immediato il Barcellona possa pensare di affiancare Osimhen al polacco, uno dei due per la tipologia di gioco dovrebbe rimanere in panchina e questo gioverebbe poco a entrambi e all’ambiente. Tuttavia, portarlo in casa e alternarlo così da preservare Lewandowski evitandogli di giocare sempre titolare potrebbe essere un’idea stuzzicante; questo non significa che si farà necessariamente…