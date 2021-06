Osimhen, trasferimento al Napoli sotto indagine/ Soldi versati al Lille sono spariti

C’è un’inchiesta attorno alla cessione di Osimhen dal Lille al Napoli. La prima cosa da dire è che i fari non sono puntati sulla società partenopea, ma su quella transalpina, e a sottolineare la questione è stato nella giornata di ieri l’autorevole quotidiano sportivo francese L’Equipe. La scorsa estate la compagine di proprietà di Aurelio De Laurentiis ha portato a termine l’operazione con gli attuali campioni della Ligue 1, una trattativa chiusa alla cifra imponente di 81.3 milioni di euro, somma record mai sborsata dalla squadra campana.

Peccato però che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, meno di una decina di milioni di euro dell’operazione Osimhen siano giunti nelle casse del Lille, mentre gli altri avrebbero fatto dei “giri strani”. La giustizia francese sta cercando di fare chiarezza, ed ha acquisito i documenti e i movimenti sui conti correnti per provare a capire dove siano finiti più di 70 milioni di euro. Nel mirino, in particolare, vi sarebbe Gerard Lopez, l’ex proprietario dei campioni di Francia e imprenditore in corsa per assicurarsi il Bordeaux, altra nota squadra transalpina di calcio.

OSIMHEN DAL LILLE AL NAPOLI: NELLE CASSE FRANCESI SOLO UNA DECINA DI MILIONI

La nuova proprietà, subentrata alla vecchia durante lo scorso mese di dicembre 2020, ha chiesto un’analisi dei bilanci, su richiesta del principale creditore del Lille. Come ricorda la Rosa, il Fondo Elliot, già proprietario del Milan, ha “pilotato il cambio imponendo a Lopez di cedere il controllo al fondo Merlyn che fa capo al finanziere romano Alessandro Barnaba”.

Il nuovo presidente è divenuto quindi Oliver Letang, ex direttore sportivo del Paris Saint Germain ed ex presidente del Rennes, che ha fatto scattare la revisione contabile da cui sono appunto emerse alcune anomalie. In quattro stagioni sono “spariti” 67.7 milioni di euro di cui 12.4 di stipendi e 33 di interessi di prestiti, trasferiti ad alcune società che fanno capo a Lopez. L’ex proprietario si dice comunque tranquillo e a L’Equipe ha spiegato che si tratta di “normali procedure”.

