Osman Junuzovic è morto/ Aveva 27 anni, era stato bronzo europei nei 3000 siepi

OSMAN JUNUZOVIC È MORTO: AVEVA 27 ANNI

È morto a soli 27 anni Osman Junuzovic: notizia purtroppo confermata prima dal fratello e poi anche dalla federazione bosniaca di atletica. Probabilmente, come si legge su sarajevotimes.com, la causa del decesso sarebbe dovuta ad una insufficienza cardiaca improvvisa; una vicenda tragica che colpisce un altro atleta, in epoca recente purtroppo il mondo del calcio italiano è stato sconvolto dalla scomparsa di Davide Astori a Udine, poche ore prima di giocare una partita della Fiorentina di cui era capitano. Era il marzo 2018: quasi tre anni dopo dobbiamo raccontare un’altra morte in circostanze simili. Osman Junuzovic era un atleta bosniaco, come già detto: era impegnato nel fondo e di fatto deteneva tutti i principali record a livello nazionale. Nel 2017 aveva deciso di ritirarsi, più che altro in maniera forzata a causa di un problema al nervo sciatico; i medici gli avevano detto che non avrebbe potuto proseguire l’attività ma lui invece era tornato in grande stile, contro ogni previsione.

OSMAN JUNUZOVIC È MORTO: I SUOI TITOLI

Campione dei Balcani e di Bosnia nei 3000 metri, aveva vinto il titolo nazionale anche nei 3000 siepi e nelle distanze dei 5000 e 10000, ma era riuscito anche a laurearsi campione di maratona e mezza maratona, oltre che della corsa campestre. Fuori dai confini del suo Paese, lo avevamo visto protagonista agli Europei di Baku: qui, nel 2015, aveva vinto il bronzo nei 3000 siepi arrivando di fatto a mettere le mani sul momento più alto della breve carriera. Oggi purtroppo ne dobbiamo piangere la scomparsa in giovane età, unendoci al cordoglio della famiglia, degli amici e delle persone care.



