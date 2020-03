OSPEDALE FIERA MILANO, QUANDO E’ PRONTO?/ Bertolaso: “In settimana primi posti letto”

Guido Bertolaso accelera sul nuovo ospedale in zona Fiera a Milano, che dovrà accogliere parte dell’eccedenza di pazienti che a Milano gravano sull’emergenza coronavirus. Il consulente nominato dal presidente della Regione, Fontana, ha spiegato come sia ormai in dirittura d’arrivo la preparazione della struttura e l’ha fatto con un video pubblicato sui social. “” Si lavora giorno e notte. C’è un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti nell’immaginare di aprire i primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione “. Bertolaso fa il punto della situazione sottolineando come il nuovo nosocomio, pur essendo una struttura d’emergenza, debba essere considerato non un luogo ove parcheggiare i malati più gravi, ma un vero e proprio nuovo braccio armato nella lotta al virus. Non abbiamo voluto creare un lazzaretto, capannoni con brandine per mettere quelli che non avevano più speranza e dovevano morire per forza . Al contrario, vogliamo combattere fino all’ultima goccia di sangue, di sudore, di fatica per riuscire a vincere questa drammatica guerra tutti insieme “.

“BANDO PER L’ASSUNZIONE IMMEDIATA DI 300 MEDICI”