OSPEDALE PADOVA/ Le nuove Sale operatorie Ibride Multimodali di Siemens Healthineers e Getinge

Sono state inaugurate ieri, martedì 22 novembre, due nuove sale operatorie ibride multimodali dell’Azienda Ospedale – Università di Padova. Un importante progetto nato dalla collaborazione tra Getinge e Siemens Healthineers – da diversi anni partner nella creazione di sale ibride d’eccellenza.

Queste nuove sale rappresentano una delle più avanzate realizzazioni dell’intero panorama sanitario italiano, in termini di innovazione tecnologica, e rispondono alla costante richiesta di interventi per i quali è necessaria la presenza di più equipe chirurgiche e l’uso di diverse tecnologie.

L’idea del progetto è nata nel 2019 ed è proseguita fino ad oggi, con l’inaugurazione delle sale, per un lungo e articolato processo di progettazione che ha visto tutti coinvolti per la creazione di un progetto che fosse totalmente aderente alle specifiche esigenze dell’Ospedale.

Una progettazione ad hoc che ha consentito a Getinge e Siemens Healthineers di rispondere nel modo migliore alle richieste del cliente nella progettazione degli spazi.

“Getinge, grazie alla sua ampia gamma di soluzioni, è in grado di progettare e realizzare sale operatorie chiavi in mano complete di tutte le apparecchiature necessarie.” afferma Luca Sartori, Project Manager di Getinge Italia – che ha seguito il progetto – “La vera sfida di questo progetto è stata quella di far conciliare le esigenze avanzate dalla parte clinica con le funzionalità delle attrezzature radiologiche”.

Nelle nuove sale di Padova sono presenti i tavoli operatori Maquet Magnus che si muovono in maniera sincrona con le attrezzature radiologiche presenti in sala. Sono stati inoltre posizionati all’interno del

