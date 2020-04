OSPEDALE VECCHIO DI LEGNANO/ Gallera e Pelazza de Le Iene insieme per sopralluogo

Pubblicità

Giulio Gallera e Luigi Pelazza de Le Iene Show in un sopralluogo al vecchio ospedale di Legnano. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia si è recato per la seconda volta in pochi giorni, questa volta accompagnato dalla troupe di Italia 1, nella struttura ospedaliera per verificare lo stato di conservazione degli immobili in seguito alle polemiche di queste settimane sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Anche per Pelazza non si è trattato di una prima volta: lo storico inviato della trasmissione di Davide Parenti si era recato al vecchio ospedale di Legnano per verificare la presenza di spazi recuperabili, ma mai presi in considerazione, che sarebbero potuti tornare eventualmente utili quando l’emergenza coronavirus ha portato al collasso le strutture sanitarie lombarde alle prese con migliaia di pazienti affetti da Covid-19 e bisognosi di posti letto.

OSPEDALE VECCHIO DI LEGNANO: SOPRALLUOGO GALLERA E PELAZZA DE LE IENE SHOW

Come ricostruito da Il Giorno, il monoblocco dell’ospedale di Legnano durante la crisi sanitaria non era stato neanche preso in considerazione dalle autorità regionali. Il motivo? Una relazione tecnica dell’Ats che giudicava impossibile il recupero in tempi brevi della struttura. Ciò che non era stata segnalata, però, era la presenza all’interno dell’area anche di altri edifici in uno stato di conservazione certo migliore e per i quali non era stata redatta una relazione. Edifici, dunque, che forse avrebbero potuto rivelarsi quanto mai utili in una fase dell’epidemia che ha portato i medici della sanità lombarda a scegliere quali malati privilegiare nelle cure rispetto ad altri proprio per assenza di posti letto e dispositivi. “Oggi ho accompagnato Luigi Pelazza de’ Le Iene a fare un sopralluogo fra i padiglioni del vecchio ospedale di Legnano”, ha scritto Gallera su Facebook. Quale sarà il responso della trasmissione di Italia 1 sull’operato della Regione Lombardia?



