Ospina al Real Madrid?/ Calciomercato: il colombiano è in scadenza con il Napoli

Il calciomercato invernale è ancora lungo ma in questi giorni emergono anche indiscrezioni riguardanti movimenti per la sessione estiva, come ad esempio la possibilità di vedere David Ospina al Real Madrid da luglio. Il portiere del Napoli è attualmente in scadenza di contratto al termine della stagione in corso, ovvero a giugno 2022, e le indiscrezioni emerse recentemente indicano che le strade del colombiano e del club partenopeo dovrebbero separarsi nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico Carlo Ancelotti sarebbe pronto a riabbracciare l’estremo difensore dopo averlo allenato proprio in Campania nella stagione 2018/2019 specialmente nel caso in cui l’attuale secondo portiere delle merengues, il giovane ucraino Andrij Lunin, dovesse manifestare la volontà di trovarsi una nuova sistemazione così da poter giocare con maggior continuità e non rappresentare soltanto un’alternativa al titolare Thibaut Courtois.

CALCIOMERCATO NEWS: DAVID OSPINA AL REAL MADRID

Le chances di vedere David Ospina al Real Madrid potrebbero quindi aumentare in questi giorni di calciomercato invernale con buona pace del Napoli. Gli azzurri potrebbero non riuscire a convincere il trentatreenne a rinnovare il proprio contratto, stuzzicato appunto dalla possibilità di giocare nel Real Madrid e nella Liga avendo già vestito le maglie di squadre in Ligue 1, Serie A e Premier League. Sulle sue tracce si segnala in ogni caso anche la presenza di altre società interessate ad aggiudicarselo in Inghilterra, Turchia, Stati Uniti e Messico.

