Ospita il nipote e lui la caccia fuori/ Nonna torna a casa grazie a “Fuori dal coro”

Mario Giordano esulta: nonna Assunta può tornare nella sua casa a Villaspeciosa. A ricostruire la vicenda è stata la pagina Instagram di “Fuori dal coro“, il programma di Rete 4 che ha preso a cuore l’odissea di quest’anziana signora, costretta a trasferirsi ad inizio aprile da amici e parenti che le avevano offerto un tetto sotto al quale dormire. Ma perché nonna Assunta non poteva stare in casa propria? L’account social del talk show Mediaset spiega che la donna “aveva temporaneamente ospitato suo nipote, ma quando gli ha chiesto di andarsene lui è diventato violento, l’ha picchiata e mandata all’ospedale“. Una storia che aveva colpito i telespettatori e tutta la squadra del programma, impegnatasi in una campagna per far sì che nonna Assunta potesse tornare a dormire in casa propria. La svolta positiva era stata anticipata qualche ora fa da Mario Giordano.

MARIO GIORDANO: “NONNA ASSUNTA TORNA A CASA”

Sui social il conduttore aveva twittato: “Fuori dal coro si prepara a festeggiare la settima casa liberata!Il gip ha appena disposto l’allontanamento del nipote violento che occupava l’alloggio di nonna Assunta,costringendola dormire fuori. Oggi o domani nonna Assunta torna a casa!Basta #ladridicasa la battaglia continua“. Dopo svariate denunce il gip di Cagliari ha dunque consentito alla signora Assunta di fare ritorno nella propria abitazione. Il momento esatto in cui l’anziana ha girato le chiavi nella serratura e ha fatto rientro a casa è stato immortalato in un video pubblicato dallo stesso Mario Giordano, che ha esultato definitivamente: “Nonna assunta torna a casa! Settima casa liberata da #fuoridalcoro basta #ladridicase la battaglia continua“.

Nonna assunta torna a casa! Settima casa liberata da #fuoridalcoro basta #ladridicase la battaglia continua pic.twitter.com/JjZSARTpkK — Mario Giordano (@mariogiordano5) June 12, 2021

