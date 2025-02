Ospiti C’è posta per te 2025: la scelta di Maria De Filippi per la quinta puntata

Quali sono gli ospiti della nuova puntata di C’è posta per te 2025? Questa sera, 8 febbraio, va in onda il quinto appuntamento del people show condotto da Maria De Filippi, che è solita ospitare in studio volti dello spettacolo, della musica e dello sport come dono per una delle storie raccontare in trasmissione. Per questa puntata, però, la conduttrice ha fatto una scelta differente da quelle finora andate in onda, perché se è vero che gli ospiti saranno due, saranno entrambi per la stessa storia.

Gli ospiti della quinta puntata di C’è posta per te 2025 sono Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, una coppia che è in realtà alla sua prima volta nel programma di Maria De Filippi. Un esordio che desta nel pubblico molta curiosità, anche perché, fino allo scorso anno, vedere Amadeus in un programma Mediaset era cosa più che rara.

Tutti gli ospiti della nuova edizione del programma

Ora che non è più un volto Rai, Amadeus è in realtà già alla sua seconda ospitata in una trasmissione di Maria De Filippi. Poche settimane fa, è stato infatti giudice speciale nella puntata domenicale di Amici, e si vocifera che Maria potrebbe aver chiesto proprio a lui di far parte della giuria del serale, in partenza il prossimo mese. Un’indiscrezione che corre da giorni ma che non ha ancora alcuna conferma dai canali ufficiali.

Tornando a C’è posta per te 2025, la volontà della conduttrice per questa puntata è quella di dare spazio maggiore alle storie travagliate, di famiglie o coppie che cercano una riappacificazione. Dunque ci sarà soltanto una storia di un regalo. Ricordiamo che, prima di Amadeus e Giovanna Civitillo, hanno già partecipato al programma ospiti del calibro di Paolo Bonolis, Alvaro Morata, Antonino Cannavacciuolo, Luca Argentero, Al Bano Carrisi, Dušan Vlahović, Stefano De Martino e Matteo Berrettini.

