Ospiti di Tu si que vales 2025: chi sono? Tanti i volti noti che prenderanno parte alle puntate del talent show di Mediaset, in onda da settembre

A settembre comincerà una nuova stagione di Tu si que vales e anche quest’anno, come anche negli anni precedenti, non mancheranno i grandi ospiti. Diversi personaggi celebri, infatti, si vedranno nel corso delle puntate, a partire da quelle delle selezioni, registrate nell’estate. Ma chi saranno i volti noti della tv che potremo vedere e apprezzare a Tu si que vales 2025? Partiamo da Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra e volto di Sanremo per tantissimi anni, nonché professionista che ha preso parte anche ad Amici di Maria De Filippi in diverse occasioni. Vessicchio, dunque, ci sarà, ma non finisce qui. Vedremo, tra gli ospiti, anche Fiorella Mannoia, straordinaria cantante che nel 2024 ha partecipato a Sanremo per l’ultima volta.

Si prosegue ancora con gli ospiti di Tu si que vales 2025 con un volto iconico del mondo della televisione, una conduttrice molto amata: Simona Ventura. Terminata l’avventura a L’Isola dei Famosi 2025, dove è stata opinionista al fianco di Veronica Gentili, Simona parteciperà anche a Tu si que vales 2025. Poi, ancora, tra gli ospiti vedremo Rossella Brescia, attrice e conduttrice ma anche ballerina, che in passato ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi prima come insegnante e poi come giudice esterno.

Tra gli ospiti di Tu si que vales 2025, secondo le indiscrezioni ci sarà anche Ilary Blasi. La conduttrice, secondo quanto riportato da diverse testate di gossip, dopo “Battiti Live” è pronta a farsi vedere anche nel talent show di Mediaset. Ilary ma non solo: anche Pierpaolo Spollon dovrebbe essere tra gli ospiti di Tu si que vales 2025, portando la sua simpatia contagiosa e la sua bellezza. E ancora proseguiamo con Raz Degan, attore, Lorella Cuccarini, ballerina e cantante e amica di Maria De Filippi. Ci dovrebbe essere poi anche Diletta Leotta. Infine, oltre ad Alessandra Celentano, maestra di ballo proprio ad Amici, sarà possibile vedere la simpaticissima Nathalie Guetta.