Ospiti Festival di Sanremo 2024, colpaccio di Amadeus: arriva Francesco Totti?/ Spuntano nuovi nomi

Francesco Totti ospite al Festival di Sanremo 2024: colpaccio di Amadeus! Indiscrezioni

Mancano meno di due settimane al debutto del Festival di Sanremo 2024. Sono già stati svelati tutti i cantanti in gara, i co-conduttori e le co-conduttrici ed i primi grandissimi ospiti. All’appello però mancano altri grandissimi ospiti ed un nome in particolare, che se vero sarebbe un grandissimo colpaccio per Amadeus, circola in queste ora. A lanciare l’indiscrezione che vede Francesco Totti ospite al Festival di Sanremo 2024 è il sempre informato sito TvBlog.

Fiorello punge Alessandro Cattelan: "Sanremo 2025 dopo Amadeus? Saresti perfetto"/ La risposta del conduttore

Francesco Totti sarà ospite a Sanremo 2024? Sul sito si legge: “L’ex capitano della Roma calcio sarebbe infatti uno dei prossimi ospiti del Festival di Sanremo 2024. Trattative in corso, almeno così si dice.” Il chiacchieratissimo ex calciatore e capitano della Roma è da mesi al centro del gossip per la separazione con Ilary Blasi dopo più di vent’anni d’amore. Ultimamente il gossip è tornato alla ribalta grazie al documentario Unica su Netflix prima e del romanzo Che Stupida poi della conduttrice.

Biglietti Sanremo 2024: prezzi e dove comprarli/ In vendita dal 23 gennaio: quanto costa seguire il Festival

Ospiti Festival di Sanremo 2024, ultimi rumors: Francesco Totti e Adriano Celentano ospiti?

Non è la prima volta che Francesco Totti è ospite al Festival di Sanremo. Nel 2017 è salito sul palco dell’Ariston ospite di Carlo Conti e Maria De Filippi nella serata finale. Adesso però la situazione sarebbe diversa, Totti non è solo l’ex bandiera della Roma ma anche al centro del gossip per la turbolenta rottura con Ilary Blasi. E tra l’altro quest’ultima ha co-condotto la kermesse canora nel 2015 al fianco di Giorgio Panariello. Insomma, qualora fosse vero, ed al momento è solo una indiscrezione, per Amadeus sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Sanremo 2024, fuori il primo spot di Amadeus con i co-conduttori / Le reazioni

E le indiscrezioni sugli ospiti del Festival di Sanremo 2025 non sono finite qui perché sempre il sito di TvBlog riporta anche un altro grandissimo artista: Adriano Celentano. Il ‘Molleggiato’ al Festival ha partecipato cinque volte in tutta la sua carriera vincendolo nel 1970 con Chi non lavora non fa l’amore. I nomi certi come ospiti, invece, al momento sono Giovanni Allevi e Russell Crowe ma nei prossimi giorni Amadeus, non si sa se al Tg1 o a Viva Rai2, annuncerà altri ospiti ed i duetti. Mentre questa mattina Fiorello nel suo show del mattino ha lanciato un appello per il suo possibile sostituto: Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025?











© RIPRODUZIONE RISERVATA