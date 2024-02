Ospiti quarta serata Sanremo 2024, chi sono?/ Arisa, Gigi D’Agostino e il cast di Mameli

E’ tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Alle ore 20:40 circa, subito dopo il Tg1 e il Prima Festival, scatterà il nuovo appuntamento che vedrà diversi ospiti di spicco e decisamente interessanti, così come del resto avvenuto nelle tre serate precedenti. La prima cosa da sapere è che per la quarta serata in programma oggi, venerdì 9 febbraio 2024, l’ospite d’onore sarà Lorella Cuccarini, colei che andrà a condurre la puntata insieme ad Amadeus, personaggio già ribattezzato “Co-Co”.

Arisa è fidanzata? "L'amore dura solo 3 anni"/ Da Giuseppe Anastasi a Vito Coppola: tutti ex della cantante

La grande cantante, ballerina e giudice di Amici di Maria De Filippi, affiancherà Ama per tutta la puntata, presentando i cantanti in gara nella maniera più tradizionale, dopo che per due serate sono stati gli stessi artisti a presentare i colleghi. Per quanto riguarda gli ospiti, momento molto emozionante sarà quello in cui farà la sua comparsa Gigi D’Agostino, uno dei disk jockey e produttori più apprezzati non soltanto d’Italia, che è reduce da un periodo costellato da un problema fisico molto serio. Il grande Gigi D’Ag sembrerebbe comunque essersi ripreso e metterà i dischi sulla Costa Smeralda, la nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo.

Arisa choc sui social: "Mio nonno aveva prestazioni abbastanza..."/ La madre si infuria, il video è virale

OSPITI QUARTA SERATA SANREMO 2024, CHI SONO? SPAZIO AL CAST DI MAMELI

Spazio poi al cast di Mameli, la nuova fiction Rai in onda i prossimi 12 e 13 febbraio, che vedrà come protagonista Goffredo Mameli, poeta nonché eroe del risorgimento e soprattutto autore del nostro fantastico inno nazionale. A interpretarlo è Riccardo De Rinaldis Santorelli che sarà appunto sul palco di Sanremo 2024 fra gli ospiti, insieme ai colleghi per presentare la nuova mini serie tv della tv pubblica. Infine spazio ad Arisa, altra immensa artista, che si esibirà a Piazza Colombo, regalando emozioni con la sua splendida voce e le sue canzoni rimaste nei nostri cuori.

Arisa/ Da Ballando con le Stelle a The Voice, tra delusioni e sogni infranti: "Ho capito tante cose..."

Ricordiamo che questa sera torneranno ad esibirsi tutti e trenta i cantanti in gara dopo due serate in cui si sono “smezzati”, ma presentando le cover. A votare saranno le Radio, quindi gli spettatori da casa con il televoto, e infine la giuria di stampa, tv e web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA