Ospiti Sanremo 2022 prima serata: chi sono/ Maneskin e Meduza con Hozier all’Ariston

CHI SONO OSPITI PRIMA SERATA SANREMO 2022

La prima serata di Sanremo 2022 è pronta al “via”, per cui è il momento di scoprire chi saranno gli ospiti all’esordio della kermesse. Il padrone di casa Amadeus, in questa settantaduesima edizione del Festival, sarà affiancato ogni giorno da una co-conduttrice diversa: in questo caso toccherà ad Ornella Muti, uno dei volti più noti del cinema italiano. Francesca Romana Rivelli, questo il suo nome all’anagrafe, oggi sessantaseienne, è stata una celebre sex symbol degli anni ’70 e ’80.

Ad accompagnare sul palco dell’Ariston il conduttore Amadeus, soprattutto nel corso dei consueti siparietti satirici, ci sarà inoltre il comico Fiorello. Lo showman siciliano non ha dato certezze fino all’ultimo in merito alla sua presenza, ma il direttore artistico non ha voluto in alcun modo rinunciarci. È così che anche quest’anno sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo con l’obiettivo di dilettare il pubblico presente nel teatro e quello a casa.

MANESKIN E MEDUZA A SANREMO 2022

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022, inoltre, ci sono due importanti band del panorama della musica italiana. Una sono i Maneskin, reduci dal trionfo alla kermesse ligure dello scorso anno e del successo all’Eurovision Song. In questi mesi hanno letteralmente conquistato il mondo con i loro brani e la loro presenza sul palco dell’Ariston non è mai stata in discussione, anche prima dell’annuncio ufficiale di Amadeus. I componenti Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio saranno tra i protagonisti all’esordio del Festival.

L’altra band, invece, farà certamente ballare il pubblico: si tratta dei Meduza, trio di musica dance che nel 2020 è stato inserito da Forbes tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify e che lo scorso anno ha collezionato 800 milioni di streaming in tutto il mondo. Il gruppo, composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, porterà l’elettronica sul palco dell’Ariston. Insieme a loro ci sarà il cantautore irlandese Hozier, che ha collaborato alla realizzazione del singolo Tell It To My Heart.



