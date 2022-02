Ospiti Sanremo 2022 seconda serata: chi sono/ Checco Zalone, Laura Pausini e…

CHI SONO OSPITI SECONDA SERATA SANREMO 2022

Dopo il successo della prima puntata, cresce la curiosità per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Del resto non mancano i super ospiti anche oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. Ci riferiamo a Laura Pausini, che presenterà il suo ultimo singolo “Scatola”, scritto con Madame e che fa da colonna sonora al docufilm “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, in arrivo su Amazon Prime Video. Sarà l’occasione perfetta per Amadeus per celebrare i nuovi successi della cantante romagnola. Tra gli ospiti “musicali” della seconda serata della kermesse canora Ermal Meta, che si esibirà dal palco allestito sulla nave Costa Toscana, ormeggiata in rada, da dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi si collegano.

Sul palco galleggiante, dunque, il vincitore del Festival nel 2018 con Fabrizio Moro e terzo classificato nel 2021 con “Un milione di cose da dirti”. L’attesa però è anche per Checco Zalone, annunciato da settimane tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2022. Il comico pugliese è tra i più attesi in Liguria per la sua comicità e verve ed è pronto ad animare il pubblico dell’Ariston e i telespettatori.

Tanta l’attesa per Checco Zalone, ma anche il riserbo: nessuna anticipazione sulla sua esibizione, top secret. Purtroppo tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 non figura più Luca Argentero, protagonista della serie “Doc – Nelle tue mani”. Era stato annunciato per oggi, ma non sarà all’Ariston a causa di un lutto in famiglia: è morto il suocero, padre della moglie Cristina Marino. Ci saranno invece Gaia Girace e Margherita Mazzucco: le due giovani attrici lanceranno la terza stagione de “L’amica geniale” dal bestseller di Elena Ferrante.

Ad animare la nuova puntata del Festival con il conduttore e direttore artistico anche Lorena Monroe Cesarini, giovane attrice di origini italo-senegalesi nota ai più per il ruolo di Isabel nella serie televisiva italiana Suburra, in onda su Netflix. Ci sarà spazio poi per il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2026: ospiti Arisa e Malika Ayane per la scelta della canzone che sarà eseguita alla cerimonia di chiusura.



