Ospiti Sanremo 2024: chi sono/ Dal grande ritorno di John Travolta al premio Oscar Russell Crowe

Tanti ospiti importanti a Sanremo 2024 per quello che potrebbe l’ultimo Festival condotto da Amadeus

Per quello che dovrebbe essere il suo ultimo Festival di Sanremo, Amadeus ha voluto fare le cose in grande. La lista di ospiti a Sanremo 2024 è infatti ricca di nomi importanti dal mondo del cinema e dello spettacolo. Tra i personaggi più attesi c’è indubbiamente John Travolta, attore di respiro internazionale che era già stato a Sanremo nel 2006, quando massaggiò i piedi di Victoria Cabello. Magia ed emozioni pure per Giovanni Allevi, alla sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio della sua malattia.

Sul palco galleggiante della Costa Smeralda, invece, suonerà Bob Sinclair, mentre Rosa Chemical si esibirà in una Piazza Colombo che si preannuncia gremita. Giovedì 8 febbraio, ci sarà l’esibizione di Eros Ramazzotti e l’ospitata del premio Oscar Russell Crowe, che, secondo quanto riferito da Amadeus, avrebbe accettato una remunerazione simbolica pur di prendere parte alla grande festa di Sanremo. Quella sera assisteremo inoltre alle performance di Bresh sul palco galleggiante e di Paola & Chiara in Piazza Colombo.

Sanremo 2024, lista ospiti infinita: non solo Travolta e Russell Crowe, spiccano anche Cocciante e Roberto Bolle

La puntata che vanta più ospiti, inevitabilmente, è quella dei duetti. Il 9 febbraio, infatti, i concorrenti in gara canteranno le cover e sono davvero tantissimi gli artisti di livello che calcheranno il palco dell’Ariston. Qualche esempio? Da Roberto Vecchioni a Riccardo Cocciante, passando per Fabrizio Moro, i Boomdabash, La Rappresentante di Lista, Jack Savoretti, gli Eiffel 65, Malika Ayane, Skin, Gianna Nannini e molti altri.

Attesissimo anche Gigi D’Agostino, sul palco galleggiante della Costa Smeralda, mentre Arisa canterà tra la gente in Piazza Colombo. Il Festival di Sanremo 2024 si concluderà in bellezza per quanto riguarda gli ospiti, con Gigliola Cinquetti e Roberto Bolle, Tedua, Tananai e possibili altre sorprese last-minute. Perché a Sanremo 2024, tutto può succedere…

