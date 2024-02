Ospiti Sanremo 2024, giovedì 8 febbraio/ Russell Crowe, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti

Chi sono gli ospiti 3^ serata (8 febbraio) del Festival di Sanremo 2024: da Russell Crowe a Gianni Morandi

Grandi ospiti per la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Oggi, giovedì 8 febbraio, sono tanti gli ospiti che, nel corso della serata, affiancheranno Amadeus regalando momenti iconici al pubblico di Raiuno. Dopo le polemiche per l’ospitata di John Travolta, questa sera, sul palco dell’Ariston, arriva un altro ospite internazionale ovvero Russell Crowe. L’attore era stato ospite del Festival 23 anni fa durante l’edizione condotta da Raffaella Carrà. Questa sera torna nella Città dei fiori e, pare, regalerà al pubblico anche un’esibizione blues.

Simona Izzo la spara grossa contro Russell Crowe: "Irriconoscibile"/ Alberto Matano basito: "Non dirlo"

Spazio, poi, a tantissimi ospiti italiani. Dopo aver affiancato Amadeus nella conduzione della scorsa edizione dando vita ad un momento musicale memorabile con Albano e Massimo Ranieri, torna come ospite Gianni Morandi. Sul palco, anche Eros Ramazzotti per festeggiare i 40 anni di Terra promessa.

Festival di Sanremo 2024, chi sono gli ospiti dell’8 febbraio: Edoardo Leo e Sabrina Ferilli

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024, spazio anche a due degli attori italiani più amati dal pubblico. Sul palco del Teatro Ariston arriva Sabrina Ferilli. L’attrice arriva all’Ariston per presentare la serie Gloria con la regia di Fausto Brizzi, in arrivo dal 19 febbraio su Rai 1. Spazio, poi, ad Edoardo Leo, che promuove invece la fiction Il clandestino in onda ad aprile. Tornando gli ospiti musicali ci saranno anche Stefano Massini e Paolo Jannacci che canteranno la canzone L’uomo nel Lampo sui caduti sul lavoro.

Russell Crowe ospite a Sanremo 2024, l'annuncio di Amadeus a Viva Rai2/ Attore: "Italia? Legame di sangue"

Infine, come sempre, non mancherà il momento musicale dal palco della nave da crociera Costa Smeralda dove, questa sera, si esibirà Bresh. Sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, invece, si esibiranno Paola e Chiara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA