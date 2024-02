Ospiti Sanremo 2024, mercoledì 7 febbraio/ John Travolta e Giovanni Allevi, monologo degli attori Mare Fuori

Chi sono gli ospiti 2^ serata (7 febbraio) del Festival di Sanremo 2024: da John Travolta a Giovanni Allevi

La lista degli ospiti della 2^ serata del Festival di Sanremo 2024 si apre con un divo hollywoodiano John Travolta, Amadeus per il suo ultimo Festival ha voluto fare le cose grande non solo con ben 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024 ma anche con tantissimi ospiti. Nella puntata di questa sera, infatti, interverrà John Travolta. Amadeus ha raccontato che l’attore in un certo senso si è autoinvitato a Sanremo a quasi vent’anni dalla sua ospitata nel Festival del 2006 condotto Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Tra gli ospiti di Amadeus nella serata del 7 febbraio di Sanremo ci sarà anche un momento molto toccante con il ritorno sulla scena del musicista Giovanni Allevi. Il compositore dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, salirà sul palco per tornare a esibirsi al pianoforte. “Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione” ha spiegato Amadeus durante la conferenza stampa.

Festival di Sanremo 2024, chi sono gli ospiti del 7 febbraio: monologo per gli attori di Mare Fuori

Nella 2^ serata del Festival di Sanremo 2024 saranno ospiti i ragazzi di Mare Fuori. Non è ancora chiaro quali degli attori della celebre fiction Rai saliranno sul palco dell’Ariston mentre in Conferenza stampa è stato anticipato che accompagneranno lo scrittore Matteo Bussola nella lettura di un monologo contro la violenza di genere. E tra l’altro proprio l’attrice che impersona Giulia (Crazy J) in Mare Fuori, Clara Soccini è in gara al Festival con il brano Diamanti dopo la vittoria a Sanremo giovani.

Interverrà poi nella serata del 7 febbraio 2024 di Sanremo il giovane cantante e attore Leo Gassman che interpreterà Franco Califano nella fiction a lui dedicata che andrà in onda domenica 11 febbraio subito dopo la kermesse canora. Spazio avrà poi il premio alla carriera allo scenografo Gaetano Castelli ed un omaggio alla Romagna con ‘Romagna mia’











