Carlo Conti scalda i motori per il Festival di Sanremo 2026 e pensa ad una star internazionale come Laura Pausini da portare al Teatro Ariston.

Mancano mesi al Festival di Sanremo 2026 ma Carlo Conti continua a lavorare per regalare al pubblico uno spettacolo unico. Oltre a scegliere i nomi dei big da portare sul palco del teatro Ariston, Conti sta pensando anche ai nomi che dovranno affiancarlo durante le cinque serate del Festival. Esattamente come accaduto con Amadeus e come ha fatto lui stesso nell’edizione 2025 del Festival, ci saranno vari co-conduttori e co-conduttrici. I nomi, finora, sono stanti ma nessuno è stato confermato.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Da Mario Lenti agli scontri con Gianni e Tina

Oltre al nome di Giorgia, attualmente impegnata alla conduzione dei live di X Factor 2025, Carlo Conti starebbe pensando anche ad una star internazionale come Laura Pausini che tornerebbe a calcare il palco che ha dato il via alla sua straordinaria carriera anche se stavolta non come artista in gara.

Carlo Conti e l’idea Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026

A riportare l’indiscrezione secondo cui Carlo Conti starebbe lavorando per portare al Festival di Sanremo 2026 è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 novembre 2025 secondo cui Conti starebbe pensando a Laura Pausini come presenza fissa al suo fianco sul palco del Teatro Ariston.

La forza di una donna anticipazioni: cos'accadrà ad Arif? Parla l'attore/ "Ci sarà un punto di svolta"

“L’idea è quella di affiancare al conduttore dell’ammiraglia Rai una star internazionale per tutte e cinque le serate del Festival…O comunque ipotizzare per lei una presenza al suo fianco che vada oltre la semplice toccata e fuga…”, scrive Giuseppe Candela. La Pausini, dunque, qualora dovesse accettare, non sarebbe una semplice ospite ma una vera e propria co-conduttrice dell’evento musicale che ha cambiato la sua vita professionale.