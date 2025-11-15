Ospiti di Tu si que vales 2025: chi sono? Tanti i volti noti che prenderanno parte alla puntata di stasera, sabato 15 novembre. Da Gabriel Garko a...

Grande attesa per il ritorno di Tu si que vales, stasera 15 novembre su Canale 5. Nuova puntata e nuovi ospiti ci attendono, tra momenti spassosi, gag ed esibizioni mozzafiato. Occhi puntati sulla mini sfida che vedrà contrapporsi i giurati, ma anche sui concorrenti che calcheranno il palco con performance travolgenti e naturalmente tanti ospiti pronti ad arricchire lo show. In questo senso è attesa la stella della celebre serie tv, Gomorra, Salvatore Esposito, per un’esibizione di coppia assieme a Rudy Zerbi.

Sempre nel contesto della mini sfida tra giurati, ecco Gabriel Garko, pronto ad unirsi a Luciana Littizzetto e, infine, Max Giusti insieme a Sabrina Ferilli sul palco. Bocche cucite, invece, per quanto riguarda i brani scelti per le attesissime performance di lip-sync, che regaleranno divertimento e leggerezza.

Ospiti tu si que Vales 2025: Cristiano Malgioglio scalpita, riecco Luca Laurenti con Paolo Bonolis

Il programma della serata di Tu si que vales 2025 non finisce qui, perché a farci divertire ci saranno altri ospiti d’eccezione. Si preannuncia imperdibile il duetto che vedrà Maria De Filippi con Cristiano Malgioglio, ma attenzione anche alla storica coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va finalmente a “ricomporsi”. Insomma, le anticipazioni di Tu si que vales di questa sera promettono davvero bene.

Tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e numerosi talenti sono pronti a mettersi alla prova per stupire il pubblico a casa e in studio. Appuntamento fissato come sempre in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, a partire dalle ore 21.25. La puntata di Tu si que vales 2025 di stasera, sabato 15 novembre, si preannuncia davvero imperdibile. Curiosità anche per quanto concerne la classica sfida degli ascolti, dato che su Raiuno andrà in onda Ballando con le Stelle. Chi avrà la meglio? La palla passa ovviamente al pubblico…