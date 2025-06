Tanti ospiti vip al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il fodnatore di Amazon e la fidanzata pronunceranno il sì a Venezia.

Tutto pronto per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez che si svolgerà a Venezia e che si svolgerà come se fosse un vero e proprio film romantico. Per le nozze da sogno del fondatore di Amazon, 61 anni, e la giornalista 55enne, a Venezia, sarà tutto super blindato per l’arrivo di tanti ospiti vip che arriveranno in città con jet privati scatenando la curiosità di tutti i presenti. Il matrimonio da sogno si svolgerà dal 24 al 26 giugno 2025 e, a Venezia, in queste ore, sono arrivati nomi stellari del mondo della musica, dello spettacolo e dell’economia.

Sono tanti, infatti, i nomi illustri che hanno accettato l’invito al matrimonio dell’anno tra uno degli uomini più ricchi e la bellissima giornalista che pronunceranno il fatidico sì in un luogo top secret. Non si conosce, infatti, la locazione della cerimonia che, però, potrebbe essere un mega yacht, la chiesa della Misericordia, il chiostro di San Giorgio.

Gli ospiti vip matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Da Lady Gaga a Leonardo Di Caprio fino a Bill Gates: sono questi alcuni degli ospiti vip attesissimi a Venezia e che renderanno ancora più unico e imperdibile il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. In tutto, gli ospiti vip saranno 250, tra cui spicca anche la presenza di Oprah Winfrey, Katy Perry, Kim Kardashian, Eva Longoria, Diane von Fürstenberg.

Un matrimonio che, anche come costi, è assolutamente da sogno. La famiglia degli sposi, ad esempio, alloggerà sul mega yacht Koru, lungo 127 metri e del valore di 500 milioni mentre i motoscafi che sposteranno gli ospiti del matrimonio tra i vari luoghi costeranno 400 euro l’ora. Inoltre, resta top secret il prezzo totale dei 27 abiti che la sposa indosserà durante i tre giorni del suo matrimonio.

