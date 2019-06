Ossessione matrimonio/ Su Canale 5 il film con Darin Brooks (oggi, 24 giugno 2019)

Ossessione matrimonio andrà in onda in prima visione tv su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 24 giugno, alle ore 16.40. Scopriamo qualcosa in più sul film del 2018 di genere romantico diretto da Bradford May ed interpretato da Darin Brooks, Elizabeth Rice, Kate Vernon e DeVaughn Nixon. Sicuramente si tratta di un film maggiormente adatto a un pubblico femminile anche se c’è da dire che non lo disdegnano neanche gli uomini. Sarà interessante vedere quale saranno le risposte sui social network di chi sarà incollato al televisore a seguirlo.

Ossessione matrimonio, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Ossessione matrimonio. Andiamo a leggere da vicino la trama del film Ossessione matrimonio. Tucker (Darin Brooks) è un ragazzo tranquillo e molto pacifico, che non si lascia mettere in agitazione da nulla. La sua fidanzata Alyssa (Elizabeth Rice) è invece più apprensiva, ma quando i due cominciano a parlare di matrimonio in Tucker avviene un’inspiegabile mutazione. Man mano che la data delle nozze si avvicina Tucker diventa infatti sempre più ossessivo, fino a diventare completamente irriconoscibile per amici e parenti. L’attentissima pianificazione di ogni aspetto della cerimonia, anche il più marginale, sembra essere diventato il fulcro della vita del ragazzo. Amici e parenti non sanno darsi una spiegazione e la stessa Alyssa comincia a trovare irriconoscibile il suo fidanzato. La ragazza però comincia a sospettare che Tucker sia vittima addirittura di un sortilegio, e che il colpevole sia il suo anello di fidanzamento, appartenuto alla nonna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA