Ossessione senza fine Frammenti di un incubo/ Su Rai 2 il film con Eric Robe

Ossessione senza fine Frammenti di un incubo va in onda oggi, sabato 26 giugno, su Rai 2 a partire dalle ore 21:00. Si tratta di un altro capitolo della saga di Ossessione senza fine. Continuando con il sottotesto cupamente comico stabilito nel film precedente nell’illustre serie di film di Lifetime, Stalked by my Doctor: A Sleepwalker’s Nightmare (titolo originale) vede Eric Roberts rubare la scena nei panni del dottore pazzo trasformato in uno psicopatico fuggitivo Albert Beck.

Il suo scempio con il suo sosia fantasy esagerato è ancora divertente da guardare e ben recitato da Roberts, e l’apparizione di Nicky Bismar (la cui rilevanza e connessione con Beck non saranno divulgate qui per evitare spoiler) è una gradita svolta nella solita formula “Perseguitato dal mio dottore” che inietta un po’ di intrigo in un thriller già contorto.

Con il film che non perde tempo a gettarci nell’ultimo piano squilibrato di Beck, Sleepwalker’s Nightmare inizia e finisce come un viaggio da brivido. Come nelle precedenti voci di Stalked by my Doctor, Eric Roberts prospera nel suo ritratto di Albert Beck, mescolando bene i tratti che il dottore antagonista titolare della serie ha sviluppato nel corso della serie: rimane comicamente pazzo con un lato oscuro decisamente minaccioso , pur mantenendo un briciolo di simpatia anche se le sue azioni malvagie in Sleepwalker’s Nightmare portano la sua natura perversa in primo piano.

Ossessione senza fine Frammenti di un incubo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Ossessione senza fine Frammenti di un incubo. Il dottor Albert Beck assume una nuova identità e professione per continuare i suoi modi ossessivi in questo thriller divertente e folle. Dopo la sua ultima fuga dalla legge, il dottor Albert Beck (Eric Roberts) si ritrova ad occupare i tavoli sotto il suo nuovo alias mentre si nasconde alle autorità. Ma dopo un incontro con il dottor Tanner (Clayton Rohner) al ristorante, Beck vede l’occasione perfetta per iniziare una nuova vita per se stesso, uccidendo Tanner e assumendo la sua identità in una clinica del sonno del New Mexico, dove la sua prima paziente è una certa Michelle Miller. (Emilie Ullerup).

Come rivela Michelle, soffre di sexomnia, una condizione che la induce a diventare sessualmente attiva durante il sonnambulismo. Con la sua condizione che ha recentemente iniziato a influenzare il suo lavoro, Michelle è alla disperata ricerca di aiuto, anche se Beck è molto più interessato a usare le condizioni di Michelle a proprio vantaggio. Gli interessi lussuriosi di Beck vengono deviati, tuttavia, quando viene presentato alla nipote di Michelle, Katie (Angeline Appel), che soffre di problemi di sonnambulismo simili a quelli di Michelle che la rendono suscettibile alla manipolazione durante i suoi attacchi di sonnambulismo.

Con questo in mente, Beck è all’altezza dei suoi vecchi modi cercando di sedurre Katie per stare con lui, utilizzando la sua condizione nella sua ricerca mentre affronta gli ostacoli di una sospetta Michelle, così come il fidanzato di Katie Leo (Matt Rife) e il suo la dottoressa della clinica Pamela (Felissa Rose).

Ma durante il suo viaggio, Beck si ritrova tormentato non solo dalla sua immaginaria camicia hawaiana che indossa il doppelganger, ma anche da un misterioso paziente della clinica di nome Nicky Bismar (Michael Perl), che sembra condividere le tendenze ossessive e la fissazione di Beck per le donne più giovani. Mentre i piani maligni di Beck si dispiegano, tuttavia, la sua psicosi raggiunge un crescendo, con Katie e Michelle coinvolte nel fuoco incrociato.



