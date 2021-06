Ossessione senza fine il ritorno/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts (oggi, 24 giugno)

Ossessione senza fine il ritorno va in onda oggi, giovedì 24 giugno, su Rai 2 alle 15:45. Il film è stato diretto dal regista Doug Campell con Eric Roberts e Claire Blackwelder. Un anno dopo la sua uscita, “Stalked by My Doctor” (titolo originale di Ossessione senza fine) ha ricevuto un sequel che ha visto Eric Roberts tornare al suo ruolo di squilibrato ebefilico Dr. Albert Beck.” Ossessione senza fine – Il ritorno”(2016) vanta nel cast la presenza dell’ attore statunitense candidato due volte ai Golden Globe e una all’Oscar al miglior attore non protagonista per il ruolo nel film “A 30 secondi dalla fine”. Riconfermata per il sequel anche Brianna Joy Chomer con il ruolo di Sophie Green assieme a Jon Briddell nei panni del fratello. Inoltre, nel cast abbiamo: Hilary Greer, Christopher Crabb, Tiffany Adams e Mark Grossman.

Ossessione senza fine il ritorno, la trama del film

Dopo il primo film in Ossessione senza fine il ritorno Albert è fuggito in Messico per sfuggire alle autorità e ora vive lì sotto falso nome, mentre continua la sua ricerca della donna perfetta per lui. La sua “ricerca” sembra avere successo quando salva la vita dell’adolescente Amy Watkins (Claire Blackwelder), che è quasi annegata sulla spiaggia mentre era in vacanza di primavera con sua madre Linda (Hilary Greer). Dopo il salvataggio di Amy, lui si innamora di lei a prima vista.

Inoltre, Beck corre il rischio di essere catturato tornando negli Stati Uniti, utilizzando alla fine le poche informazioni che aveva su Amy per localizzarla. Dopo aver stretto amicizia con Amy e il suo ragazzo Garth (Mark Grossman), Beck inizia un piano per mantenersi nella vita di Amy, facendo una relazione con Linda, che è stata danneggiata psicologicamente dopo la morte del padre di Amy.

Ma non finisce qui, lui si presenta a scuola sua e a casa sua per controllarla. Subito vi saranno numerose difficoltà e stranezze, ma Beck farà di tutto per avere sua ragazza ideale e perseguire la sua ossessione. Amy inizia a sentirsi a disagio riguardo al comportamento di Beck intorno a lei, con Linda che è accecata dal suo amore per lui e crede che Amy stia mentendo su di lui. Ma presto, mentre Amy cerca di espellere Beck dalla sua vita, l’ex dottore impazzito ricorre ai suoi vecchi modi per avere Amy per sé – e togliersi di mezzo Linda in modo permanente.

