Ossessione senza fine La vendetta di Sophie/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts

Ossessione senza fine La vendetta di Sophie va in onda oggi, venerdì 25 giugno, su Rai 2 a partire dalle 14:45. Si tratta del terzo capitolo della della saga thriller di successo di Lifetime “Ossessione senza fine”, guidata dal fenomenale Eric Roberts. E’ il terzo film della saga iniziata con “Stalked by My Doctor” (titolo originale di Ossessione senza fine). Questo sequel vede protagonista sempre Eric Roberts nel ruolo del dottore squilibrato. Il dottor Beck è tornato alle sue vecchie abitudini e Sophie è tornata armata di ascia questa volta, regalandoci un dramma mozzafiato pieno zeppo di colpi di scena. “Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie”(2018) vanta nel cast la presenza dell’ attore statunitense candidato due volte ai Golden Globe e una all’Oscar al miglior attore non protagonista per il ruolo nel film “A 30 secondi dalla fine”. Riconfermata per il sequel anche Brianna Joy Chomer con il ruolo di Sophie Green assieme a Jon Briddell nei panni del fratello. Inoltre, nel cast abbiamo anche Anna Marie Dobbins nei panni Melissa.

Ossessione senza fine La vendetta di Sophie, la trama del film

In Ossessione senza fine La vendetta di Sophie dopo il primo film, Albert è fuggito in Messico per sfuggire alle autorità e ora vive lì sotto falso nome, mentre continua la sua ricerca della donna perfetta per lui. La sua “ricerca” sembra avere successo quando salva la vita dell’adolescente Amy Watkins (Claire Blackwelder), che è quasi annegata sulla spiaggia mentre era in vacanza di primavera con sua madre Linda (Hilary Greer). Dopo il salvataggio di Amy, lui si innamora di lei a prima vista e così ricomincia con le sue brutte abitudini.

Questa volta il dott. Albert Beck (Roberts) vola alto, dopo il processo che ha dovuto affrontare contro la sua vittima passata, Sophie Green (Brianna Joy Chomer) e dopo aver sedotto un giurato per farlo assolvere, Beck riesce a ottenere un posto di insegnante in un college, dove rimane affascinato dalla studentessa Melissa (Anna Marie Dobbins). Mentre Beck e Melissa si ritrovano a stringere un rapporto più confidenziale, tuttavia, Sophie arriva al campus decisa a mettere in prigione il suo rapitore e pronta a mettere in atto la sua forma di giustizia lungo la strada. In questa puntata del franchise, però, la psicosi delirante di Beck è stata amplificata fino al massimo livello, con un doppelganger in maglietta tropicale che appare periodicamente ad Albert per cercare di convincerlo (senza alcun risultato) a evitare le donne e restare fuori dai guai. Beck ha periodicamente allucinazioni e fantastica una sequenza musicale da sogno con Melissa.

