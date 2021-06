Ossessione senza fine/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts (oggi, 23 giugno)

Ossessione senza fine andràin onda oggi, giovedì 23 giugno 2021, a partire dalle ore 15.45 su Rai 2. É un film americano del 2015, distribuito dalla Lifetime Television, Johnson Production Group. La regia è di Doug Campbell, lo stesso che diresse più di quaranta lungometraggi per la televisione, è famoso per aver diretto thriller e drammi. La pellicola The Tomorrow Man è stata scritta, diretta e finanziata dallo stesso Campbell: ai DVD Premier Awards è stata nominato il miglior film d’azione dal vivo, miglior sceneggiatura e miglior regista. Nel cast fanno parte Tima Martin, Eric Roberts, il fratello minore di Julia Roberts e anche quello meno conosciuto, Brianna Joy Chomer. La sceneggiatura è di Doug Campbell, la fotografia di Robert Ballo, il montaggio di Clayton Woodhull e le musiche di Steve Gurevitch, che in passato ha realizzato le musiche per il film Amiche nemiche con Julia Roberts e Susan Sarandon.

Ossessione senza fine, la trama del film

Ossessione senza fine è un thriller che la racconta la storia di un’adolescente che viene salvata da un uomo che poi diventerà il suo stalker. Sophie (Brianna Joy Chomer) è una bella ragazza, giovane, piena di vita, con tanti sogni da realizzare è felicemente fidanzata con Ryan (Carson Boatman), insieme progettano un futuro che li vede uniti per sempre. Una sera mentre stanno tornando a casa da una festa, hanno un incidente stradale. Il dottor Beck (Eric Roberts), noto chirurgo riesce miracolosamente a salvarle la vita dall’annegamento.

La ragazza quando riprende conoscenza mostra riconoscenza nei riguardi dell’uomo, dal canto suo il medico presta molte attenzioni a Sophie facendola sentire una principessa. All’inizio la ragazza è gratificata da tante premure e attenzioni, poi però si rende conto che l’atteggiamento del dottore comincia ad essere morboso. Spaventata e infastidita dalle molestie che subisce da parte del dottore, Sophie decide di parlarne con il padre, ma l’uomo non crede alle parole della figlia. Quando Sophie cerca di tagliare ogni legame con Beck, questi oramai al limite dell’ossessione arriva a compiere un gesto estremo pur di averla al suo fianco per sempre.

Il suo fidanzato Ryan cerca di liberare la fidanzata dalle grinfie del medico, ma ogni suo tentativo si rivela vano. L’unica che può liberarsi dalla prigionia in cui l’ha costringe a vivere il dottor Beck è la stessa Sophie, che dovrà affidarsi solo alle sue forze.



