Ossessione senza fine/ Su Rai 2 il film con il fratello di Julia Roberts (13 giugno)

‘Ossessione senza fine‘ sarà il film in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21.05 di sabato 13 giugno 2020. Si tratta di una pellicola per il mercato televisivo di produzione americana, realizzata nel 2015, un thriller diretto dal regista Doug Campbell. Fanno parte del cast di ‘Ossessione senza fine’ Eric Roberts, Tina Martin, Brianna Joy Chomer, Deborah Zoe, Jon Briddell, Carson Boatman, Crystal Allen e Wyntergrace Williams. I protagonisti sono Brianna Joy Chomer nella parte di Sophie ed Eric Roberts nella parte del dottor Beck, che sviluppa un’insana passione per la ragazza.

Ossessione senza fine, la trama del film

‘Ossessione senza fine‘ racconta la storia di Sophie, che dopo essere stata ad una festa con il fidanzato Ryan è vittima di uno spaventoso incidente stradale. Sophie viene salvata da morte certa per annegamento dal dottor Beck, che si trasforma però rapidamente da salvatore ad inquietante stalker. Beck inizia infatti a sviluppare una ossessione morbosa per la ragazza, nonostante la differenza d’età (Sophie è solo un’adolescente). Inizialmente la ragazza cerca di vedere il lato positivo delle attenzioni del dottore, che si fanno però sempre più soffocanti ed inquietanti. Per questo Sophie decide di allontanarsi da Beck, ma il medico è caduto ormai nel turbine della follia per la ragazza e sarà pronto a compiere un gesto estremo per portare a compimento il piano di poterla avere solo per sé. Per uscire dall’incubo a Sophie servirà tutta la determinazione possibile e un pizzico di fortuna.



