Giornata storica in Medio Oriente: liberati i 20 ostaggi di Israele, Hamas ottiene 2mila prigionieri palestinesi. Trump in Egitto per la firma: cosa succede

TUTTI E 20 GLI OSTAGGI (VIVI) SONO STATI LIBERATI DA HAMAS: COSA PREVEDE ORA L’ACCORDO DI PACE

Dopo poco più di due anni dall’orrendo attacco terroristico del 7 ottobre, tutti gli ostaggi di Israele, rapiti da Hamas e rimasti ancora in vita, sono stati liberati in due punti diversi fuori dalla Striscia di Gaza: i 20 nomi che da mesi ormai vedevano parenti, amici e attivisti in piazza in Israele per chiedere la liberazione e la fine delle ostilità in Medio Oriente, ora sono salvi anche se nessuno forse può immaginare cosa può essere vivere in prigionia e cattività per così tanto tempo.

L’orrore del rapimento, così come i massacri sulla popolazione civile palestinese, dalla giornata di oggi si spera possano terminare definitivamente: l’accordo di pace siglato la scorsa settimana da Israele e Hamas vedrà oggi la cerimonia in Egitto a Sharm, con i principali protagonisti internazionali, a partire dal Presidente USA Donald Trump che con Qatar e Paesi Arabi è il principale protagonista di questo fondamentale primo passo verso la pace in Palestina.

I primi 7 ostaggi sono stati liberati stamane previa telefonata con le famiglie per assicurarsi che stessero tutti bene: in un secondo momento poi alla Corte Rossa sono stati liberati gli alti 13 civili ebrei rapiti durante l’attacco del 7 ottobre. I corpi dei quasi 30 ostaggi israeliani morti in questi due anni di prigionia saranno invece consegnati alla Croce Rossa nel pomeriggio, secondo quanto riporta il canale saudita Al-Hadath: si tratterebbe di almeno 26 prigionieri, la cui collocazione è molto complessa all’interno della Striscia di Gaza dopo che diversi clan affiliati di Hamas se ne sono “occupati” in questi mesi di terrore.

Dopo la liberazione degli ostaggi è avvenuto anche il primo scambio con i 1966 prigionieri palestinesi: un bus è giunto a Ramallah con la parte di detenuti liberati da Israele seguendo l’accordo di pace siglato da Trump e dai Paesi Arabi: tra questi vi sono i 250 condannati per terrorismo liberati dal carcere di Ofer in Cisgiordania, con il via libera di Israele non appena ha ricevuto la certezza dei 20 ostaggi liberati.

COSA HA DETTO TRUMP PRIMA DI ENTRARE ALLA KNESSET: LA DIRETTA VIDEO

L’accordo di pace a Gaza «è la cosa più importante che ho fatto nella mia vita»: così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump scendendo dall’Air Force One dove lo attendevano, tra gli altri, il Presidente e il Premier di Israele – Herzog e Netanyahu. Con oggi inizia la vera pace, «è il vostro giorno migliore» ha detto ancora il tycoon facendo riferimento alla liberazione dei 20 ostaggi ancora vivi in mano ad Hamas.

Un “nuovo inizio” che vede Trump in diretta dalla Knesset dove terrà un discorso accorato di solida alleanza tra USA e Israele, allargata al resto dell’Occidente che oggi sarà presente al vertice di Sharm el-Sheikh: su Blair e la gestione della sicurezza a Gaza dopo la tregua è in realtà da oggi pomeriggio che scatteranno le trattative, di certo occorrerà capire quale destino migliore per l’intera area, considerando il punto di vista dell’ANP che oggi sarà rappresentante al suo massimo grado al vertice in Egitto.

NEL POMERIGGIO LA CERIMONIA PER LA FIRMA DELL’ACCORDO DI PACE (CON NETANYAHU E ABU MAZEN): ECCO COSA SUCCEDE, PRESENTE MELONI

La vera notizia del giorno è però la presenza al vertice di Sharm sia del Premier israeliano Netanyahu, sia del leader dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, un simbolo ulteriore di una tentata pacificazione che da oggi prende forma per l’intero Medio Oriente. «Per consolidare l’accordo e la fine della guerra a Gaza, con il rispetto per far procedere la pace», si legge nel comunicato della Presidenza egiziana annunciando la presenza tanto del Primo Ministro israeliano, quanto del Presidente palestinese Abbas.

Unici assenti con una delegazione oggi a Sharm saranno l’Iran – che non intende «favorire gli aggressori, pur favorendo l’impegno diplomatico» – e la stessa Hamas, sebbene abbia fatto capire già stamattina di voler rispettare l’accordo «solo se anche Israele lo farà». La tensione permane anche se resta per fortuna un giorno finalmente di soddisfazione per la messa in pratica di questa prima enorme parte dell’accordo sul Medio Oriente: il futuro di Gaza e il potenziale disarmo di Hamas restano sul tavolo e saranno al centro del vertice organizzato da Al Sisi e Trump a Sharm.

Meloni, Macron, Merz, Sanchez, Erdogan, Starmer e poi ancora i leader di Qatar, Emirati, Arabia, Egitto: un parterre de roi quello che attende dalle 13.30 (ore italiane) in poi oggi pomeriggio la cerimonia della firma presieduta dai Presidenti Al Sisi e Trump presso l’International Conference Center. Il summit, con presente anche il n.1 ONU Guterres, proverà a impostare i prossimi passi diplomatici e politici, con la collaborazione di Israele e ANP per la ricostruzione a Gaza, sostenuta da altre nazioni con l’Italia in primissima fila non avendo mai fatto venir meno l’alleanza con Netanyahu (senza dunque lasciarsi andare a riconoscimenti preventivi della Palestina) ma anche evidenziando con durezza le atrocità commesse a Gaza.

«Aiuteremo a consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura», ha detto la Premier Meloni sui social, sottolineando come è proprio ora che occorre costruire la pace, «con i fatti e non le sole parole».