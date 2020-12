Osteomielite, malattia Natalia Titova/ “Ho rischiato di perdere la gamba, poi…”

Osteomielite, cos’è la malattia di Natalia Titova?

Osteomielite, è questa la malattia di Natalia Titova, la stessa per la quale ha rischiato di perdere tutto, persino la gamba quando era piccola, e la stessa che l’ha spinta a rinunciare alla danza prima del previsto. L’osteomielite è un processo infettivo che comprende tutte le componenti ossee, è una malattia cronica che può portare a conseguenze gravi come la deformità e la sclerosi ossea. Lei stessa ha ammesso di aver lasciato la danza prima del previsto proprio per via del problema al ginocchio che, nel corso del tempo, poteva solo peggiorare e non sparire o migliorare. Ospite da Vieni da Me di Caterina Balivo, Natalia Titova ha spiegato: “Sono nata con un problema al ginocchio, una osteomielite e i dottori mi avevano vietato qualsiasi tipo di sport”.

Il racconto drammatico di Natalia Titova

Il racconto della bella ballerina russa naturalizzata italiana, continua poi diventando sempre più drammatico: “Da piccola ho rischiato di perdere la gamba e fino a 16 anni sono andata dal dottore due volte l’anno. Prima di entrare dal medico mia mamma si raccomandava di non dirgli che invece loro mi facevano fare sport. Ho fatto di tutto grazie a mio padre e a mia madre: ginnastica ritmica, pallavolo, nuoto, danza…”. Natalia Titova ha poi spiegato che quando il dolore al ginocchio è peggiorato, non poteva far altro che ritirarsi per non peggiorare davanti al pubblico: “Volevo finire quando stavo ancora al top e credo che tutti gli sportivi la pensino così. Sapevo che più di quello non avrei potuto dare. La decisione è stata veramente dura, ma ero consapevole che sarebbe stato meglio smettere in quel momento”.



