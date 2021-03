Osteosarcoma, tumore Giorgia Greco/ Malattia della ballerina con una gamba di Italia’s Got Talent 2021

Perchè Giorgia Greco ha solo una gamba? Osteosarcoma, tumore maligno raro, le ha cambiato la vita

L’osteosarcoma è un tumore maligno molto raro che nasce dalle cellule ossee. Si tratta di una malattia particolarmente aggressiva, generalmente presente in età pediatrica. L’osteosarcoma ha colpito la talentuosa finalista di Italia’s Got Talent 2021, Giorgia Greco. La ballerina che ha incantato il pubblico e milioni di telespettatori con splendide capriole, verticali e giravolte, anni fa ha subito l’amputazione della gamba a causa del tumore osseo. “Sono Giorgia, vengo da Milano e ho 13 anni”, aveva esordito Giorgia Greco durante una puntata. Poi la straordinaria esibizione, con movenze sorprendenti e lo stupore dei giurati e del pubblico quando si nota che l’esecuzione è su una sola gamba. Il talento e la tenacia di Giorgia Greco hanno commosso Federica Pellegrini, la quale non si riesce a spiegare come una bambina così piccola abbia trovato dentro sé una forza così grande.

Osteosarcoma, tumore maligno raro: la lotta di Giorgia Greco ha appassionato il web

L’osteosarcoma che ha colpito Giorgia Greco è un tumore maligno che può colpire qualsiasi segmento osseo, anche se la quasi totalità dei casi riguarda le ossa lunghe. La finalista di Italia’s Got Talent 2021 ha dovuto sottoporsi all’amputazione della gamba per combattere questo brutto male. Sul palco la piccola Giorgia Greco ha dimostrato di non avere nulla in meno degli altri concorrenti. D’altronde è dall’età di 4 anni che la bimba si muove con la grazia di una straordinaria ballerina nei suoi tutù colorati. Tre anni dopo ha iniziato ad accusare i dolori alla gamba destra e, in seguito a degli accertamenti medici, le è stato riscontrato l’osteosarcoma a causa del quale si è sottoposta all’operazione.

