Choc a Ostia dove nella chiesa di San Nicola di Bari qualcuno ha lasciato degli escrementi umani in varie zone del luogo sacro: cosa è successo

È un episodio decisamente choc quello avvenuto presso la chiesa San Nicola di Bari in quel di Ostia, vicino a Roma: qualcuno ha lasciato degli escrementi umani. Come riferito da Canaledieci.it, il luogo sacro è stato profanato; di conseguenza è stata annunciata una messa riparatrice. Ma cosa è successo? Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, alcune persone non meglio identificate avrebbero dato vita a un gesto oltraggioso, ovvero lasciare delle feci umane in varie parti della stessa chiesa, compreso il luogo che viene considerato più sacro in assoluto, leggasi l’altare.

A scoprire quanto fosse accaduto è stata una donna, la segretaria della stessa parrocchia di San Nicola a Ostia, che dopo aver appunto notato quanto accaduto ha avvisato don Cosmo Scardigno, il parroco della stessa chiesa. A sua volta il sacerdote ha avvisato la sua diocesi che, per il momento, sta trattando il caso come vandalismo e non come profanazione: si pensa a qualche tristissima bravata fatta magari da dei ragazzini, anche se non è ben chiaro chi siano i responsabili di questo scempio ignobile.

OSTIA, ESCREMENTI UMANI IN CHIESA: ANNUNCIATA MESSA RIPARATORIA

Come detto sopra, alla luce di quanto accaduto è stata annunciata una messa riparatrice per fare in modo che la Chiesa di San Nicola di Bari venga in qualche modo “purificata” dopo questo atto, mentre monsignor Baccari e il cardinale vicario Reina hanno condannato fermamente quanto avvenuto, definendo il gesto non soltanto un episodio vandalico ma anche una violazione spirituale nei confronti dei fedeli che ogni giorno frequentano la Chiesa, nonché verso la fede cattolica.

Proprio per questo alla messa riparatoria sono stati chiamati a raccolta quanti più fedeli possibili, ma anche le associazioni laicali e i cittadini, di modo che tutti assieme possano manifestare l’importanza del luogo di culto che ovviamente non dovrebbe mai essere profanato così come invece avvenuto.



OSTIA, ESCREMENTI UMANI IN CHIESA: INDAGINI IN CORSO

Nel contempo è scattata l’indagine per cercare di comprendere cosa sia accaduto e le forze dell’ordine stanno prendendo in considerazione i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, di modo appunto da provare ad acciuffare i responsabili, visto che si pensa che ad agire sia stato un gruppo. Non è chiaro se la stessa parrocchia abbia all’interno o all’esterno dell’edificio dei dispositivi di registrazione, ma è probabile di sì, e nei prossimi giorni avremo sicuramente aggiornamenti sull’accaduto.

Canale 10 fa notare come la chiesa di San Nicola di Bari a Ostia sia aperta tutti i pomeriggi per accogliere i fedeli che vogliono pregare e anche nel pomeriggio di martedì 25 novembre aveva le porte aperte: possibile che qualcuno abbia potuto agire indisturbato? Per la Diocesi di Roma si è trattato di un episodio “gravissimo e inqualificabile”, parlando di un vero e proprio sacrilegio e di profanazione con escrementi umani. “Di fronte a tale abominio”, continua il comunicato, si può solo rispondere con carità e preghiera, annunciando appunto la messa riparatrice.