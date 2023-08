Ostia: maxi rissa tra 60 minorenni/ Il racconto: “Chi non partecipava, incitava e filmava per i social”

Venerdì sera il centro di Ostia, frazione del comune di Roma, è diventato il ring su cui si è disputata una maxi rissa che ha coinvolto circa una 60ina di minorenni, quasi tutti compresi tra gli 11 e i 17 anni. Non sono chiare le ragioni che hanno fatto scattare una rissa di quelle dimensioni, ma rimane certo almeno che non sono stati coinvolti i negozi, chiusi a quell’ora, e neppure i dehor dei locali, o le proprietà pubbliche. L’intervento dei carabinieri del comando di Ostia ha contribuito a calmare gli animi dei rissosi coinvolti nella maxi rissa, ma non ha portato a nessun arresto, sia per la giovane età dei contendenti, che per la saggia scelta di non danneggiare le proprietà altrui.

Maxi rissa ad Ostia, i racconti: “Chi non partecipava, incitava o filmava”

Nonostante non vi siano stati danni ad Ostia, la maxi rissa tra i 60 minorenni avrebbe piuttosto velocemente allertato i residenti del Lido, attirati dalle grida e dalla folla in strada. Secondo alcuni racconti, tutto sarebbe scattato attorno alle ore 22:30 dalla zona di Lido centro, più precisamente nei pressi del lunapark di via Cardinal Ginnasi, per poi spostarsi progressivamente verso via delle Baleniere. Il copione era sempre lo stesso, però, prima le grida, poi gli spintoni e, infine, qualche sberla.

“Abbiamo incontrato il gruppo di ragazzi”, ha raccontato una residente di Ostia, che ha assistito alla maxi rissa con il marito, “credo fossero una cinquantina, forse sessanta. Erano tutti abbastanza su di giri“. Un’altra residente, invece, ha raccontato come “se le davano di santa ragione e, chi non partecipava direttamente, incitava gli altri. Appena abbiamo sentito le urla abbiamo chiamato la polizia e non sappiamo come la cosa sia andata a finire”. Un terzo racconto, invece, ha evidenziato anche come i non partecipanti alla rissa, oltre ad incitare le botte, “riprendeva tutto con il cellulare” Numerose, in generale, le segnalazioni al comando dei Carabinieri di Ostia per la maxi rissa, che è intervenuto con quattro pattuglie. Sentendo le sirene molti dei rissosi sono scappati, lasciandone circa una decina sul ring improvvisato, che dopo il controllo dei documenti da parte degli agenti, è stato lasciato libero di allontanarsi.

