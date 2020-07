Ostuni Village TH Resorts/ Oasi di relax e divertimento vicino alla ‘Città bianca’

Una vacanza all’insegna del relax e dell’intrattenimento nel cuore della Puglia: con la stagione estiva che è entrata oramai nel vivo e la ripresa dell’attività turistica che fa i conti con la “ripartenza” post-lockdown, ecco che rispetto delle norme di sicurezza e garanzia del consueto divertimento sono i cardini dell’offerta delle strutture TH Resorts, col Villaggio Touring Club alle Tremiti che proprio in Puglia era stato il primo ad aprire i battenti: ma in provincia di Brindisi, nei pressi di Ostuni (“la città bianca”), incorniciato tra il bellissimo mare che queste zone offrono e la pineta c’è il TH Ostuni Village, una piccola perla che offre ai suoi ospiti non solo le atmosfere ma pure i sapori di quella terra magica che è il Salento. Ispirato proprio allo stile della cittadina pugliese, il villaggio è immerso in un parco privato di 100 ettari e rappresenta la meta di vacanza ideale non solo per le famiglie, e dunque anche bambini e ragazzi, ma pure per gli amanti dello sport e di un’estate più dinamica.

L’OSTUNI VILLAGE DI TH RESORTS

Il TH Village di Ostuni che sorge sulla costa murgese della Puglia ha aperto ufficialmente i suoi battenti lo scorso 5 luglio e la caratteristica che immediatamente balza all’occhio è il modo in cui la struttura si integra alla perfezione non solo con lo stile della “Città bianca” ma anche col resto del paesaggio: il villaggio dispone di ben tre calette di sabbia finissima, tutte attrezzate con ombrelloni e sdraio e nel rispetto delle nuove norme di sicurezza (ma su questo punto ci torniamo più avanti) mentre a livello di ospitalità sono a disposizione 400 camere dotate di aria condizionata e suddivise tra quelle di fascia Superior oppure Family. Per gli ospiti a disposizione c’è anche un Ristorante Centrale con servizio al tavolo mentre proprio a ridosso delle suddette spiagge è in servizio invece “La Pergola” che apre su prenotazione e consente di gustare diverse specialità della cucina locale; infine “La Masseria”, che sin dalla struttura rimanda alle tipiche abitazioni pugliesi, apre su prenotazione a cena.

UN’ESTATE IN SICUREZZA TRA RELAX E DIVERTIMENTO

Tuttavia, come accennato, il TH Ostuni Village non è solo relax ma anche divertimento, sport e fitness in modo da soddisfare tutte le esigenze: la struttura infatti dispone di campi da tennis (di cui uno in erba), da padel e da calcetto, mentre in spiaggia sono a disposizione canoe, windsurf e pure un’area dedicata al beach volley. Per i più piccoli, come accennato, c’è invece TH Land (riservato alla fascia d’età 5-10 anni) e TH Young/Teen per gli adolescenti con tanto di parco giochi e Beach Land, mentre per tutti gli amanti del genere vengono organizzati periodicamente programmi di fitness oltre a lezioni sportive individuali o di gruppo. Infine, fedele ai protocolli in vigore questa estate, il villaggio TH offre gli stessi standard qualitativi di sempre garantendo sicurezza e igiene: quest’anno è stata introdotta anche la figura del care manager che verificherà il rispetto di tutte le norme e affinché gli ospiti si sentano coccolati e sicuri sin dal loro arrivo, anzi sin dalla partenza in aeroporto. Inoltre si è deciso di mettere in vendita il 40% di camere in meno per garantire più spazio, si è ideato un check-in rapido, una igienizzazione ancora più meticolosa di camere e spazi comuni e tante altre piccole attenzioni elencate con dovizia di particolari sullo stesso sito web del Villaggi. Insomma, come recita il claim, a Ostuni e dintorni “più distanza non significa meno vacanza”.

