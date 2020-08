Osvaldo Bevilacqua/ Guinness per Sereno Variabile e… in amore!

Lui è il volto della Rai, almeno di quella parte di palinsesto dedicato ai viaggi, alle scoperte e alle nostre meraviglie, colui che ha prestato la voce, le gambe e il volto a Sereno Variabile. Naturalmente stiamo parlando del giornalista Rai Osvaldo Bevilacqua che oggi sarà tra gli ospiti di C’è tempo per, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Anche lui oggi sarà nell’affollato salotto per raccontare della sua vita, della sua lunga carriera ma anche di quei “record” raggiunti sul lavoro e nell’amore. Proprio il giornalista con la sua trasmissione “Sereno Variabile” è entrato nel Guinness dei primati con il record della più longeva trasmissione condotta dallo stesso presentatore, record che si fissa ben oltre i trent’anni, ma anche in amore.

OSVALDO BEVILACQUA TRA CARRIERA, MOGLI E FIGLI

Non solo Osvaldo Bevilacqua ha percorso oltre tre milioni di chilometri nel nostro Paese ma è riuscito a mettere insieme la sua famiglia allargata con due mogli e tre figli. In particolare, il conduttore non è riuscito a tenere insieme il suo primo matrimonio e dopo la storia con la collega Donatella Bianchi, il conduttore di Sereno Variabilesi è risposato con Sandra, di venti anni più giovane che ha conosciuto proprio dietro le quinte del suo programma in quel di Tarquinia. Lo stesso ha raccontato al settimanale Nuovo: “L’ho intervistata mentre lavorava al ristorante dei suoi genitori e, tempo dopo, ci siamo ritrovati a correre sulla spiaggia… Oggi si è ritirata dal lavoro, si dedica ai bimbi e fa la chef di casa!”. Sembra che tutto quello che ha messo in conto in questi anni non lo hanno ancora appagato e che in attesa del ritorno in tv, si sta preparando a lanciare il suo portale internet.



© RIPRODUZIONE RISERVATA