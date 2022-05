Osvaldo e Omar Paterlini, marito e figlio di Orietta Berti/ “Omar è arrivato…”

Osvaldo Paterlini e la storia d’amore con Orietta Berti: “Ci siamo amalgamati…”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due sono legati da un grande amore e si sono conosciuti negli anni 60 ad una fiera. I due si sono sposati poi nel 1967 e da quel momento non ci sono più lasciati. Insieme hanno avuto due figli ovvero Omar e Otis nati rispettivamente nel 1975 e 1980. Inoltre, Orietta e Osvaldo sono anche diventati nonni della piccola Olivia, la loro nipotina data dal secondogenito. La cantante ultimamente ha rivelato che il marito ha contratto il Covid che è stato anche molto male. Sembra che abbia perso addirittura 16 kg. “Ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio“, ha rivelato Orietta. Nel 1975 nasce Omar, loro primo figlio; mentre nel 1980 Otis. Orietta ha sempre parlato della sua storia d’amore e dei suoi figli: sposati dal 1967, Omar arriva dopo otto anni dal matrimonio. A tal proposito, dichiara la cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo: “Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli”.

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, si sono conosciuti negli anni ’60 durante una fiera di antiquariato e, fra i due, è stato subito amore a prima vista. A quei tempi, Osvaldo era un appassionato di auto e un pilota di rally. Dopo il matrimonio Osvaldo abbandona questo sport poiché pericoloso e decide di lavorare insieme a Orietta diventando l’autista della cantante e anche il suo manager, seguendo la moglie nei vari eventi. Sul perché di un’unione così duratura, Orietta Berti ha risposto nel corso di un’intervista: “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati“.

Omar è l’altro figlio di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. Omar Paterlini non ha mai voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo ed ha sempre scelto di restare in disparte. Non sembra avere dei profili social, ma di lui si sa che ha una grande passione per la musica, che ha evidentemente ereditato dalla madre. Al contrario del fratello più piccolo Otis, non accompagna la madre nei suoi tour, ma i due sono molto legati e Orietta Berti ha il completo sostegno della sua famiglia e dei suoi figli. L’uomo ha la passione per gli strumenti musicali e suona oggi in una band come chitarrista.

Nel presente, Omar non ha dato dei nipotini a Orietta, che sicuramente starà aspettando con trepidazione. Il figlio più piccolo della coppia è Otis Paterlini, un uomo che nella vita professionale è un giocatore di Basket professionista. Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Otis si è sposato con Lia e ha dato alla luce una figlia quasi 3 anni fa, Olivia. La Berti sognava una nipotina con tutto il cuore e avrebbe desiderato si chiamasse Ortensia. Il figlio ha proseguito con la tradizione dei nomi con la lettera “O”, ma ha preferito chiamarla in un altro modo.











